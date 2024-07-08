На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили серийное производство автомобилей

Запущено серийное производство автомобилей на заводе ООО «АГР» (AGR Automotive Group, бывший автозавод Volkswagen) в Калуге. Об этом 8 июля сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Уже началось производство, мы общались с губернатором», — цитирует его ТАСС.

Алиханов уточнил, что на прошлой неделе прошли переговоры с потенциальными партнерами АГР. Министр не уточнил, какие именно автомобили начали производить на заводе.

Ранее, 27 июня, сообщалось, что производство на бывшем заводе Volkswagen в Калуге перезапустят 1 августа. Отмечалось, что на первом этапе к работе привлекут 500 работников. При этом 6 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша объявлял, что перезапуск бывшего завода Volkswagen в Калуге состоится в июне.

Производство автомобилей Volkswagen на заводе в калужском технопарке «Грабцево» было остановлено в 2022 году. До весны 2022 года с конвейера завода сходили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid, напоминает «Газета.Ru».