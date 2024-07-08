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Мишустин заявил о планах нарастить производство БПЛА в РФ в пять раз

Мишустин:к 2030 году производство БПЛА в России должно увеличиться в пять раз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 июля заявил, что Россия увеличит объемы производства беспилотной техники более чем в пять раз к 2030 году. Об этом 8 июля он заявил на стратегической сессии по нацпроекту «БПЛА системы».

«К концу десятилетия количество беспилотной техники, произведенной в России, должно вырасти более чем в пять раз», — сказал он.

Также он отметил, что для достижения этой цели правительство будет поддерживать как разработчиков, так и покупателей такой продукции.

«Речь идет о грантах на конструкторскую документацию, о субсидиях для научно-производственных центрах, а также о реализации государственного заказа», — уточнил Мишустин.

Также он заявил, что необходимо продолжить создание инфраструктуры для эксплуатации беспилотников, чтобы обеспечивать их полеты в едином воздушном пространстве.

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11 января президент РФ Владимир Путин заявил о том, что России необходимо идти на опережение в разработке БПЛА. За месяц до этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что производство БПЛА в России в 2023 году выросло вдвое.

Также еще 12 сентября прошлого года Мишустин заявлял, что в России планируется нарастить производство беспилотных летательных аппаратов вдвое за семь лет. Как отметил глава правительства, россияне должны идти на шаг впереди конкурентов в сфере беспилотной авиации и для этого имеются все возможности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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