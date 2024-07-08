Путин назвал укрепление семей главным приоритетом страны

Для государства нет ничего важнее, чем укрепление семей. Такое заявление 8 июля сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конкурса «Это у нас семейное».

«Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи», — подчеркнул он.

Глава государства поделился, что по его мнению, конкурс удался — его участниками стали более 600 тыс. человек, 102 тыс. семей из всех регионов России. Путин также отметил, что независимо от того, какое место в состязании займут команды, они уже в выигрыше, поскольку совместная работа всегда сплачивает.

«Если вы пошли на этот конкурс, семейный конкурс, это значит, что вы не только чувствовали себя командой семейной, но и вместе были готовы работать для достижения совместной цели. Ничего не сплачивает так, как совместная работа для достижения общего результата», — сказал президент.

Открытие финала конкурса прошло 5 июля в Солнечногорске. В полуфинале участвовали 1897 человек, среди них был 731 ребенок, 622 родителя, 387 бабушек и дедушек, а также 15 прабабушек и прадедушек. Младшему из конкурсантов пять лет, а старшему — 91 год. В конкурсе выступают и пары, которые прожили в браке вплоть до 50–70 лет, а в одной из участвующих семей 20 детей.

Конкурс «Это у нас семейное» — проект платформы «Россия — страна возможностей», в его рамках нужно выполнить серию интеллектуальных, логических и творческих заданий. Результаты объявили 8 июля, в День семьи, любви и верности. Все 300 семей-финалистов в награду за участие ждет семейное путешествие, а 30 семей-победителей получат приз в размере 5 млн рублей на покупку дома, квартиры или финансирование ипотеки.