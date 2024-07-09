Стало известно, где россияне отдохнут в августе

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования на август и 9 июля рассказал «Известиям», где его клиенты проведут последний месяц лета. Оказалось, что в этом году на четверть больше россиян отправятся за границу — доля зарубежных направлений выросла на 25% и теперь составляет 35%.

Среди российских городов наибольшим спросом пользуется Санкт-Петербург: на Северную столицу приходится 14% заказов. Следом идет Сочи, на пляжах которого в августе будут отдыхать 13,1% путешественников, а замыкает тройку Москва, куда оформлено 12,9% бронирований. Кроме того, в списке востребованных направлений оказались Калининград (3,2%), Казань (3,1%) Владивосток (2,5%), Нижний Новгород (2,0%), Ростов-на-Дону (1,9%), Анапа (1,8%) и Геленджик (1,5%).

В сравнении с августом 2023 года увеличился интерес россиян к отдыху в Геленджике (+50%) и Ростове-на-Дону (+18%), а вот популярность Калининграда и Владивостока снизилась на 30% и 20% соответственно.

Среди зарубежных направлений самым востребованным в августеоказался Стамбул — доля турецкого города составляет 5,7%. Второе место занял Тбилиси, куда отправятся 3,7% туристов, а третье — Римини, на который приходится 3,4% заказов. Также спросом пользуются такие города, как Рим (2,8%), Токио (2,6%), Будапешт (2,2%), Милан (2,1%), Париж (2,0%), Минск (1,9%) и Ереван (1,7%).

За год в 10 раз выросла популярность итальянского курортного города Римини, а также в три раза стал более востребован отдых в Будапеште. При этом снизился интерес к поездкам в Ереван (–50%), Стамбул (–24%), Париж (–14%) и Милан (–12%).

В июне адвокат Алексей Панфилов рассказал «Известиям», как не нарваться на мошенников при бронировании тура. Прежде чем подписывать договор оказания услуг, стоит его внимательно прочесть. Некоторые агенты просят сразу подписать акт выполненных работ, следовательно, как только турист ставит свою подпись, услуги агентства можно считать выполненными, предупредил эксперт. Также бывают мошеннические схемы с заселением в отели низкого качества, указал Панфилов.