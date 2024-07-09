Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал причину нежелания Байдена добровольно оставить Белый дом
Происшествия
Силы ПВО ночью сбили четыре украинских БПЛА в Курской области
Мир
Аналитик указал на отсутствие у НАТО реальных планов принимать Украину в состав
Туризм
Стало известно, где россияне отдохнут в августе
Общество
Метеорологи назвали сроки жаркой погоды в регионах России
Здоровье
Диетолог рассказала о вреде употребления мюсли на завтрак
Мир
Антонов заявил о замалчивании США фактов о падении ракеты ВСУ в Киеве
Происшествия
Губернатор сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА в Волгоградской области
Мир
Global Times назвала визит Моди в Россию свидетельством снижения влияния США в мире
Здоровье
Стоматолог дала рекомендации по снижению чувствительности эмали зубов
Культура
«По щучьему велению» стал победителем «Алых парусов» в Артеке
Общество
В России супруги стали чаще оформлять совместные завещания
Армия
Операторы комплекса радиоразведки «Торн» рассказали об особенностях работы в зоне СВО
Происшествия
В Мурманской области произошел пожар на 1,5 тыс. кв. м промышленного предприятия
Общество
Гладков сообщил об еще одном пострадавшем в результате обстрела Шебекино ВСУ
Мир
Bloomberg узнало о тревоге в НАТО из-за возможности Трампа победить на выборах
Общество
Синоптики сообщили о жаре до +31 градуса и небольшом дожде в Москве 9 июля

Стало известно, где россияне отдохнут в августе

OneTwoTrip: россияне отдохнут на итальянских и краснодарских курортах в августе
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования на август и 9 июля рассказал «Известиям», где его клиенты проведут последний месяц лета. Оказалось, что в этом году на четверть больше россиян отправятся за границу — доля зарубежных направлений выросла на 25% и теперь составляет 35%.

Среди российских городов наибольшим спросом пользуется Санкт-Петербург: на Северную столицу приходится 14% заказов. Следом идет Сочи, на пляжах которого в августе будут отдыхать 13,1% путешественников, а замыкает тройку Москва, куда оформлено 12,9% бронирований. Кроме того, в списке востребованных направлений оказались Калининград (3,2%), Казань (3,1%) Владивосток (2,5%), Нижний Новгород (2,0%), Ростов-на-Дону (1,9%), Анапа (1,8%) и Геленджик (1,5%).

В сравнении с августом 2023 года увеличился интерес россиян к отдыху в Геленджике (+50%) и Ростове-на-Дону (+18%), а вот популярность Калининграда и Владивостока снизилась на 30% и 20% соответственно.

Плата за отдых: в России предложили ввести туристический налог
В него хотят преобразовать курортный сбор

Среди зарубежных направлений самым востребованным в августеоказался Стамбул — доля турецкого города составляет 5,7%. Второе место занял Тбилиси, куда отправятся 3,7% туристов, а третье — Римини, на который приходится 3,4% заказов. Также спросом пользуются такие города, как Рим (2,8%), Токио (2,6%), Будапешт (2,2%), Милан (2,1%), Париж (2,0%), Минск (1,9%) и Ереван (1,7%).

За год в 10 раз выросла популярность итальянского курортного города Римини, а также в три раза стал более востребован отдых в Будапеште. При этом снизился интерес к поездкам в Ереван (–50%), Стамбул (–24%), Париж (–14%) и Милан (–12%).

В июне адвокат Алексей Панфилов рассказал «Известиям», как не нарваться на мошенников при бронировании тура. Прежде чем подписывать договор оказания услуг, стоит его внимательно прочесть. Некоторые агенты просят сразу подписать акт выполненных работ, следовательно, как только турист ставит свою подпись, услуги агентства можно считать выполненными, предупредил эксперт. Также бывают мошеннические схемы с заселением в отели низкого качества, указал Панфилов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024