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17 человек пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Красноярском

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Фото: СК России по Красноярскому краю
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Под Красноярском произошла авария с участием рейсового автобуса и «КамАЗа», в результате случившегося пострадали 17 человек, среди которых семь детей. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, ДТП произошло в 14:15 по местному времени (10:15 мск) на 41 км автодороги Ачинск – Ужур – Троицкое. Водитель автобуса, совершая рейс из Красноярска в Шарыпово, начал обгонять двигающийся попутно «КамАЗ». В результате маневра произошло столкновение с грузовиком, и оба транспортных средства съехали в кювет, уточнили в ведомстве.

Пострадавших в результате случившегося доставили в медучреждения, устанавливается степень тяжести причиненного вреда здоровью. На месте ДТП работают правоохранители.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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Ранее, 5 июля, один человек погиб и еще двое пострадали в результате столкновения двух машин на Кутузовском проспекте в Москве. Сообщалось, что водитель Tesla не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota на встречной полосе, а после столкновения их от удара отбросило на две других машины. Пострадавшим помогали обычные прохожие.

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