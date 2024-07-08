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ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавших их иностранных специалистов

МО: поражены украинские установки HIMARS и обслуживающие их иностранные эксперты
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Фото: Global Look Press/Attila Husejnow
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В результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ за сутки были уничтожены три РСЗО HIMARS Украины и около 10 обслуживающих их специалистов из других стран. Об этом 8 июля сообщили в Минобороны России.

«Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 122-х районах», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что формирования украинских 103-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии потерпели поражение в районах населенных пунктов Стельмаховка и Артемовка Луганской Народной Республики. Так, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. Всего на этом направлении противник потерял более 495 бойцов, танк, четыре бронированные машины, 14 авто, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Среди прочего, уничтожены три полевых склада боеприпасов.

В ходе работы подразделений «Южной» группировки войск были ликвидированы более 570 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее в этот день оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ нанесли удар по военным объектам и авиабазам ВСУ. Подробности не приводились. При этом в министерстве опровергли заявления представителей киевского режима об атаках на гражданские объекты.

Помимо этого, за прошедшие сутки армия России за прошедшие сутки нанесла удары по 11 опорным пунктам ВСУ. Всего в течение воскресенья были поражены 290 целей, добавил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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