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В Госдуме оценили инициативу об обязанности УК обслуживать аварийное жилье

Чернышов: идея об обязанности УК обслуживать аварийное жилье — правильный шаг
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В Госдуме оценили инициативу об обязанности УК обслуживать аварийное жилье. Ранее в понедельник, 8 июля, сообщалось, что такой законопроект будет внесен в нижнюю палату в ближайшее время депутатами от «Единой России» и ЛДПР. Вице-спикер ГД Борис Чернышов в беседе с «Известями» назвал эту идею шагом в правильном направлении.

«Законопроект коллег понятен, и это шаг в правильном направлении, но окончательно решать проблему возможно только за счет создания полной госмонополии в системе ЖКХ», — считает Чернышов.

По его словам, ситуация с аварийным жильем, которое никто не хочет обслуживать, понятна с точки зрения коммерческих организаций — управляющих компаний, для которых сегодня это нерентабельно.

«Обычно эта идея воспринимается как нагрузка для бюджета, но в нынешнем виде частные управляющие компании всё равно не способны освободить казну от этого бремени. Аварийное жилье, которое годами не ремонтируется, рано или поздно разрушается окончательно, и его жителей бесплатно переселяют в новые дома. При этом все эти годы жизни с протекающими трубами, трещинами в стенах и сквозняками зимой у людей возникает острая негативная реакция в адрес государства, с которым ассоциируются УК. Их до сих пор многие называют по старинке — ЖЭКами. В итоге и экономии нет, и эффективность низкая», — отметил Чернышов.

Депутат считает, что одной из моделей по введению госмонополии в системе ЖКХ может стать создание государственной бюджетного учреждения федерального масштаба, которое очевидно будет пользоваться наибольшим спросом у потребителей в силу своего статуса. При этом никто не запрещает работать и частным компаниям, если они, конечно, смогут конкурировать с таким ГБУ.

«До момента, пока дом не расселен, его в любом случае необходимо содержать. Не просто содержать, а так, чтобы поддерживать безопасное состояние, чтобы люди, живя в нем, были в безопасности», — заявил один из авторов законопроекта, зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, примеров, когда аварийное жилье «рассыпается», немало.

«И на то, чтобы в том числе не допустить этого, направлен наш законопроект. Мы даем регионам полномочия делать всё, чтобы таких ситуаций не было», — сказал депутат.

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О том, что глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, зампред того же комитета Владимир Кошелев и другие депутаты 8 июля внесут в Госдуму законопроект, обязывающий управляющие компании оказывать услуги в многоквартирных аварийных домах, «Известия» сообщали ранее в этот день. Предполагается, что такое право будет предоставлено властям регионов, которые должны будут создать реестр гарантирующих организаций для управления такой недвижимостью и предусмотреть компенсирующие выплаты за счет бюджетов.

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