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УК обяжут обслуживать аварийные дома
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УК обяжут обслуживать аварийные дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Управляющие компании обяжут оказывать услуги в многоквартирных аварийных домах. Такое право будет предоставлено властям регионов, которые должны будут создать реестр гарантирующих организаций для управления такой недвижимостью и предусмотреть компенсирующие выплаты за счет бюджетов. Как выяснили «Известия», такой законопроект внесут в Госдуму 8 июля глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (ЕР), зампред того же комитета Владимир Кошелев и другие депутаты.

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«По данным Росстата, число аварийных многоквартирных домов, в которых проживают граждане, составляет 88,5% от общего количества таких зданий. При этом их число постоянно увеличивается. Однако в жилищном законодательстве РФ не предусматривается каких-либо особенностей по управлению такими зданиями», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».

В ней также подчеркивается, что сегодня факт признания дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, не является основанием для снижения или освобождения граждан от платы за содержание общего имущества. При этом само содержание такой недвижимости представляет собой комплекс весьма затратных мероприятий, сопряженный с большой ответственностью, отмечают авторы.

«Риск возникновения нештатных ситуаций существенно выше, чем в домах с допустимым уровнем износа. Поддержание несущих конструкций в работоспособном состоянии для обеспечения безопасности проживания требует выполнения дополнительных работ, а также значительных материальных затрат», — пояснили разработчики законопроекта.

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