Кто на старенького: УК обяжут обслуживать аварийные дома

Управляющие компании заставят обслуживать аварийные дома. Решение об этом будут принимать региональные власти, которые начнут выплачивать коммунальщикам суммы недополученных доходов. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 8 июля депутатами фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Как отмечают авторы, сегодня УК невыгодно брать в управление такие здания в связи с убыточностью. В итоге там не проводится ремонт и не оказываются услуги по содержанию жилья.

Невыгодная жилплощадь

Управляющие компании обяжут оказывать услуги в многоквартирных аварийных домах. Такое право будет предоставлено властям регионов, которые должны будут создать реестр гарантирующих организаций для управления такой недвижимостью и предусмотреть компенсирующие выплаты за счет бюджетов. Как выяснили «Известия», такой законопроект 8 июля внесут в Госдуму глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (ЕР), зампред того же комитета Владимир Кошелев и другие депутаты.

« По данным Росстата, число аварийных многоквартирных домов, в которых проживают граждане, составляет 88,5% от общего количества таких зданий. При этом их число постоянно увеличивается. Однако в жилищном законодательстве РФ не предусматривается каких-либо особенностей по управлению такими зданиями», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ней также подчеркивается, что сегодня факт признания дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции не является основанием для снижения или освобождения граждан от платы за содержание общего имущества. При этом само содержание такой недвижимости представляет собой комплекс весьма затратных мероприятий, сопряженный с большой ответственностью, отмечают авторы.

« Риск возникновения нештатных ситуаций существенно выше, чем в домах с допустимым уровнем износа. Поддержание несущих конструкций в работоспособном состоянии для обеспечения безопасности проживания требует выполнения дополнительных работ, а также значительных материальных затрат», — пояснили разработчики законопроекта.

По этим причинам зачастую УК отказываются «управлять» ветхим фондом в связи с убыточностью, поскольку размер затрат на выполнение обязательств существенно превышает размер средств, вносимых жильцами в виде платы за содержание общего имущества , указывается в документе.

— Сумма таких платежей снижается, при этом для поддержания таких зданий в более или менее приемлемом виде требуется гораздо больше усилий — и временных, и денежных, и человеческих. Итог простой — жители в аварийных зданиях получают всё меньше адекватных услуг, а состояние и без того ветхих домов становится еще хуже, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта Сергей Пахомов.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

В связи с этим законопроектом предлагается наделить правом исполнительную власть в субъектах принимать решение о назначении управляющей организации и возмещении ей недополученных доходов , добавил он.

Кроме того, по словам Пахомова, если собственники в аварийном доме не реализуют свое право выбора способа управления зданием, то по новым нормам договор по управлению многоквартирным зданием будет заключен без проведения открытого конкурса.

— Такой подход, безусловно, вынужденный. Это исключение из общего правила затронет менее 4% домов в стране и не окажет влияния на конкуренцию в сфере управления МКД, — отметил депутат.

Как отметил еще один автор законопроекта, Владимир Кошелев, сегодня в России 82,6 тыс. многоквартирных аварийных домов, в которых проживают 73 126 граждан. По его словам, больше всего такого жилья в 26 регионах и только в одном из них, в Тверской области, все жильцы переселены из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— После вступления в силу закона регионы смогут оперативно принимать решения по управлению такими многоквартирными домами, а также своевременно реагировать на возникновение в них ситуаций, угрожающих жизни и здоровью жильцов. Кроме того, это позволит снизить количество жалоб населения, оставшегося без должного обслуживания, а также предотвратить дальнейшее стремительное ветшание аварийного жилищного фонда, — подчеркнул депутат.

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта.

Аргументы за и против законопроекта

Управление многоквартирными домами должно обеспечивать комфортные и безопасные условия проживания, но выполнение этих условий возможно только при надлежащем и своевременном оказании услуг УК, сказал «Известиям» вице-президент ассоциации управляющих организаций «Новое качество» Олег Малахов. По его словам, компании именно из-за убыточности сегодня не берут в управление аварийные здания.

— По этой причине большинство открытых конкурсов, проводимых органами местного самоуправления, не завершаются определением УК. Например, в период 2021 – 2023 годов 94,8% открытых конкурсов признаны несостоявшимися, а общее количество повторно проведенных составило 59%, — отметил эксперт.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Он полагает, что законопроект должен изменить эту ситуацию.

Проблема обслуживания аварийного жилья существует, однако надо понять, насколько достаточными будут компенсирующие выплаты выпадающих доходов по его обслуживанию, считает исполнительный директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко.

— Самый главный вопрос к законопроекту — как он будет реализован: в каких объемах будут компенсирующие выплаты, не будет ли злоупотреблений со стороны региональной власти. Все забывают, что УК — это тоже бизнес , — заявила она «Известиям».

Исполнительный директор ассоциации «ЖКХ-контроль города Москвы» Вера Москвина отметила, что в настоящее время тендер на управление аварийным домом разыграть очень сложно, так как УК не будет работать себе в убыток.

— Вот представьте поселок, где есть аварийный дом, которому 100 лет. Какая компания возьмет его обслуживать? Да никакая. Поэтому в этом предложении депутатов есть положительные моменты. Если эти здания не расселяют, то какое-то обслуживание им давать нужно. Хотя сколько в такой дом средств на ремонт ни вкладывай, это всё равно что в бездонную яму, — пояснила эксперт.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов