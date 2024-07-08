 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия не рассматривает возможность вернуться в Совет Европы
Мир
Папа римский раскритиковал демократию в день выборов в парламент Франции
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки
Мир
Макрон призвал к осторожности в анализе результатов парламентских выборов
Мир
Новый глава минобороны Британии объявил о поставке около 100 ракет ВСУ
Мир
Венгерский журналист сообщил о нахождении Орбана на пути в Китай
Мир
Стало известно о желании Ле Пен инициировать переговоры по Украине
Происшествия
Площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе достигла 6 тыс. кв. м
Мир
В НАТО заявили об отсутствии обещания Украине членства в альянсе через 10 лет
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги
Мир
Главы минобороны и МИД Нидерландов приехали на Украину с официальным визитом
Армия
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Воронежской областью
Спорт
Хэмилтон выиграл этап Гран-при «Формулы-1» впервые с 2021 года
Мир
Конгрессмен Шифф счел Харрис достойной заменой Байдену
Происшествия
Поиск людей под завалами в Волгограде осложнен из-за скопления газа
Армия
Минобороны РФ поделилось новыми подвигами российских военных в зоне СВО
Спорт
Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона после травмы Димитрова
/

Кто на старенького: УК обяжут обслуживать аварийные дома

В Госдуме хотят защитить граждан от нежелания коммунальщиков работать с опасным жилфондом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управляющие компании заставят обслуживать аварийные дома. Решение об этом будут принимать региональные власти, которые начнут выплачивать коммунальщикам суммы недополученных доходов. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 8 июля депутатами фракций «Единая Россия» и ЛДПР. Как отмечают авторы, сегодня УК невыгодно брать в управление такие здания в связи с убыточностью. В итоге там не проводится ремонт и не оказываются услуги по содержанию жилья.

Невыгодная жилплощадь

Управляющие компании обяжут оказывать услуги в многоквартирных аварийных домах. Такое право будет предоставлено властям регионов, которые должны будут создать реестр гарантирующих организаций для управления такой недвижимостью и предусмотреть компенсирующие выплаты за счет бюджетов. Как выяснили «Известия», такой законопроект 8 июля внесут в Госдуму глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов (ЕР), зампред того же комитета Владимир Кошелев и другие депутаты.

«По данным Росстата, число аварийных многоквартирных домов, в которых проживают граждане, составляет 88,5% от общего количества таких зданий. При этом их число постоянно увеличивается. Однако в жилищном законодательстве РФ не предусматривается каких-либо особенностей по управлению такими зданиями», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомились «Известия».

Ремонт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ней также подчеркивается, что сегодня факт признания дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции не является основанием для снижения или освобождения граждан от платы за содержание общего имущества. При этом само содержание такой недвижимости представляет собой комплекс весьма затратных мероприятий, сопряженный с большой ответственностью, отмечают авторы.

«Риск возникновения нештатных ситуаций существенно выше, чем в домах с допустимым уровнем износа. Поддержание несущих конструкций в работоспособном состоянии для обеспечения безопасности проживания требует выполнения дополнительных работ, а также значительных материальных затрат», — пояснили разработчики законопроекта.

Бурчи под снос: тысячи россиян получат вне очереди жилье взамен аварийного
Эксперты предложили обязать собственников поврежденных домов вкладываться в сохранность жилфонда

По этим причинам зачастую УК отказываются «управлять» ветхим фондом в связи с убыточностью, поскольку размер затрат на выполнение обязательств существенно превышает размер средств, вносимых жильцами в виде платы за содержание общего имущества, указывается в документе.

— Сумма таких платежей снижается, при этом для поддержания таких зданий в более или менее приемлемом виде требуется гораздо больше усилий — и временных, и денежных, и человеческих. Итог простой — жители в аварийных зданиях получают всё меньше адекватных услуг, а состояние и без того ветхих домов становится еще хуже, — пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта Сергей Пахомов.

Ремонт
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

В связи с этим законопроектом предлагается наделить правом исполнительную власть в субъектах принимать решение о назначении управляющей организации и возмещении ей недополученных доходов, добавил он.

Кроме того, по словам Пахомова, если собственники в аварийном доме не реализуют свое право выбора способа управления зданием, то по новым нормам договор по управлению многоквартирным зданием будет заключен без проведения открытого конкурса.

— Такой подход, безусловно, вынужденный. Это исключение из общего правила затронет менее 4% домов в стране и не окажет влияния на конкуренцию в сфере управления МКД, — отметил депутат.

Как отметил еще один автор законопроекта, Владимир Кошелев, сегодня в России 82,6 тыс. многоквартирных аварийных домов, в которых проживают 73 126 граждан. По его словам, больше всего такого жилья в 26 регионах и только в одном из них, в Тверской области, все жильцы переселены из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Ремонт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— После вступления в силу закона регионы смогут оперативно принимать решения по управлению такими многоквартирными домами, а также своевременно реагировать на возникновение в них ситуаций, угрожающих жизни и здоровью жильцов. Кроме того, это позволит снизить количество жалоб населения, оставшегося без должного обслуживания, а также предотвратить дальнейшее стремительное ветшание аварийного жилищного фонда, — подчеркнул депутат.

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта.

Аргументы за и против законопроекта

Управление многоквартирными домами должно обеспечивать комфортные и безопасные условия проживания, но выполнение этих условий возможно только при надлежащем и своевременном оказании услуг УК, сказал «Известиям» вице-президент ассоциации управляющих организаций «Новое качество» Олег Малахов. По его словам, компании именно из-за убыточности сегодня не берут в управление аварийные здания.

— По этой причине большинство открытых конкурсов, проводимых органами местного самоуправления, не завершаются определением УК. Например, в период 20212023 годов 94,8% открытых конкурсов признаны несостоявшимися, а общее количество повторно проведенных составило 59%, — отметил эксперт.

Ремонт
Фото: ТАСС/Александр Щербак

Он полагает, что законопроект должен изменить эту ситуацию.

Проблема обслуживания аварийного жилья существует, однако надо понять, насколько достаточными будут компенсирующие выплаты выпадающих доходов по его обслуживанию, считает исполнительный директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко.

— Самый главный вопрос к законопроекту — как он будет реализован: в каких объемах будут компенсирующие выплаты, не будет ли злоупотреблений со стороны региональной власти. Все забывают, что УК — это тоже бизнес, — заявила она «Известиям».

Пожилой фонд: в России введут обязательный контроль за состоянием домов
Поможет ли это сократить темпы роста аварийности жилья

Исполнительный директор ассоциации «ЖКХ-контроль города Москвы» Вера Москвина отметила, что в настоящее время тендер на управление аварийным домом разыграть очень сложно, так как УК не будет работать себе в убыток.

— Вот представьте поселок, где есть аварийный дом, которому 100 лет. Какая компания возьмет его обслуживать? Да никакая. Поэтому в этом предложении депутатов есть положительные моменты. Если эти здания не расселяют, то какое-то обслуживание им давать нужно. Хотя сколько в такой дом средств на ремонт ни вкладывай, это всё равно что в бездонную яму, — пояснила эксперт.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Законопроект заслуживает поддержки, но при этом необходимо расширить возможности для назначения УК. Они должны быть не только для аварийных домов, но и для жилья в муниципальных образованиях, где вообще сегодня отсутствуют управляющие организации и проведение конкурсов результата не дает, полагает врио руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области, главный жилищный инспектор региона Виктория Каткова.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир