Не стали друзьями

В этом году Североатлантический альянс, один из основных инструментов агрессивной внешней политики США, отмечает годовщину своего создания. 4 апреля 1949 года в Вашингтоне представители 12 стран Европы и Северной Америки подписали договор, целью которого стало обеспечение мира в Европе после Второй мировой войны, развитие многостороннего сотрудничества между членами НАТО и защита их от угрозы, исходящей от Советского Союза в период холодной войны. А 9 июля в Вашингтоне стартует трехдневный саммит НАТО, на котором 32 союзника отметят 75-летие альянса.

Отношения между Россией и НАТО начались после окончания холодной войны и распада Советского Союза, когда в 1991 году РФ вступила в Совет Североатлантического сотрудничества, а в 1997-м — в Совет Евроатлантического партнерства. Практическое же сотрудничество началось после того, как мы присоединились к программе «Партнерство ради мира» (1994) и в конце 1990-х годов развернули миротворческие силы в поддержку операций НАТО по поддержанию мира на Западных Балканах.

Основополагающий акт Россия – НАТО 1997 года заложил официальную основу для двусторонних отношений, в том числе путем создания Совместного постоянного совета (СПС) Россия – НАТО как форума для консультаций и сотрудничества, и уже в 1998 году РФ учредила дипломатическую миссию при альянсе. Если с нашей стороны подобные шаги навстречу выглядели как попытка установить определенный конструктивный диалог на взаимовыгодных условиях, то действия со стороны США оказались продвижением исключительно их собственных интересов с целью организовать последующий контроль за военным потенциалом Российской Федерации.

Вскоре Москва заморозила свои отношения с блоком из-за разногласий по поводу кризиса в Косово в 1999 году, но возобновила деятельность и встречи в рамках СПС после завершения воздушной кампании НАТО в Косово. В 2001 году альянс открыл информационное бюро в Москве в качестве координационного центра по распространению информации, спустя еще год было установлено взаимодействие между Военным комитетом НАТО в Брюсселе и Министерством обороны РФ. Однако после известных событий в Грузии (2008), Крыму (2014) и на Украине отношения между Россией и НАТО претерпели фундаментальные изменения.

Сегодня НАТО — это не просто военно-политический блок, распространяющий свое военное влияние на территории стран Северной Америки и Европы. Это глобальная угроза, в том числе для регионов Центральной и Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки. За последние годы Североатлантический альянс расширился более чем в два раза, до 32 стран — членов блока, при этом максимально приблизившись к нашим западным государственным границам. С 2014-го общие военные расходы всех стран — членов НАТО увеличились в 1,5 раза и составляют уже порядка $1,5 трлн. Преследуя свою основную цель — сдерживание России, Североатлантический альянс самым активным образом осуществляет поставки вооружения преступному киевскому режиму для дальнейшей эскалации украинского конфликта. И смена генерального секретаря НАТО на нынешнего главу правительства Нидерландов Марка Рютте, на мой взгляд, никак не изменит сложившуюся ситуацию между Россией и НАТО в перспективе, поскольку Нидерланды считаются одним из самых активных поставщиков военной помощи Украине. При этом отметим, что с 2022 года только США уже оказали ей поддержку на общую сумму более $175 млрд.

Более того, сейчас страны — члены альянса обсуждают возможное проведение ядерных испытаний и передаче ВСУ западной боевой авиации в виде истребителей F-16. На этом фоне можно сказать, что вероятность начала конструктивного диалога между Россией и НАТО в обозримом будущем полностью исключена. Тенденция увеличения оборонных расходов стран — членов альянса на протяжении нескольких десятков лет будет продолжена, не откажутся в НАТО и от проведения различных военных учений, стимулирования развития предприятий западного оборонно-промышленного комплекса и выпуска их готовой продукции. Не перестанет блок и обострять геополитическую обстановку в различных регионах мира — это касается как Ближнего Востока, так и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В этой связи нам следует самым внимательным образом анализировать оперативную обстановку в ближнем и дальнем зарубежье, эффективно использовать имеющиеся ресурсы не только для увеличения объемов производства отечественного военно-промышленного комплекса, но и для постоянного проведения НИОКР в целях разработки передовых образцов вооружений, не имеющих аналогов в мире. Укрепление обороноспособности Российской Федерации в первую очередь зависит от нас самих.

Автор — директор Центра образовательных программ Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ



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