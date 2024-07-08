В АТА выступили против введения невозвратных тарифов в отелях

Министерство экономического развития РФ доработало законопроект, который может вернуть в гостиничную индустрию практику невозвратных тарифов. В Альянсе туристических агентств (АТА) категорически против этой инициативы, рассказал «Известиям» 8 июля вице-президент организации Алексан Мкртчян.

По его словам, есть вероятность, что отели возьмут нынешние тарифы, поднимут цены и объявят их невозвратными. Таким образом, потребитель окажется в проигрыше.

«Для гостиничного бизнеса такое предложение Минэкономразвития безусловно очень выгодно. А вот риски для туристов высоки. Например, может случиться овербукинг, тогда путешественник потеряет не только деньги от авиабилета, но и за отель», — отметил он.

Случаи обстоятельств, когда турист может вернуть средства по невозвратному бронированию, должны быть шире, чем болезнь или смерть туриста или его родственников, считает Мкртчян.

При этом гендиректор Центра стратегических разработок Павел Смелов сказал «Известиям», что отрасль приветствует введение невозвратных бронирований, поскольку это позволит увеличить загрузку средств размещения и улучшит их экономику. Туристы нередко бронируют несколько средств размещения и потом не предупреждают об отмене, отсюда простои номеров, отметил он.

«Важно было соблюсти баланс интересов туристов и бизнеса, и инициатива Минэкономразвития позволяет это сделать», — считает Смелов.

По его словам, туристы в плюсе, потому что невозвратные бронирования будут действовать наравне с возвратными и турист сам сможет выбрать — сэкономить ли ему, если поездка точно состоится, или переплатить, но быть уверенным, что если поездка отменится, он получит свои деньги.

Введение невозвратных тарифов должно способствовать снижению стоимости гостиничных услуг, уверен Смелов.

В Ассоциации туроператоров также выступают в поддержку инициативы Минэкономразвития, рассказал «Известиям» вице-президент организации по вопросам внутреннего туризма Сергей Ромашкин.

«Многие отели и гостиницы уже сейчас продают номера с невозможностью отмены бронирования. Но пока с судебной точки зрения это они делают на свой страх и риск», — поделился он.

О том, что Минэкономразвития доработало законопроект, которым предлагает узаконить право гостиниц вводить невозвратные тарифы, в РБК сообщили ранее в этот день. Новая версия документа 2 июля была направлена в Минюст. Ввести невозвратные тарифы при бронировании средств размещения предлагается с 1 марта 2025 года. Поводом к этому послужило то, что сейчас из-за отмены бронирований гостиницы теряют в год около 20 млрд рублей.

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что предлагают внести условия и порядок возврата средств по невозвратному бронированию в особых случаях в правила предоставления гостиничных услуг. Такие обстоятельства, в числе которых — случаи болезни, летального исхода болезни туриста, а также его близких родственников, — должны быть документально подтверждены.

В июне адвокат Алексей Панфилов рассказал «Известиям», как не нарваться на мошенников при бронировании тура. Прежде чем подписывать договор оказания услуг, стоит его внимательно прочесть. Некоторые агенты просят сразу подписать акт выполненных работ, следовательно, как только турист ставит свою подпись, услуги агентства можно считать выполненными, предупредил эксперт. Также бывают мошеннические схемы с заселением в отели низкого качества, указал Панфилов.