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Кириенко рассказал о частоте проведения Всемирного фестиваля молодежи

Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи будет проводиться в РФ каждые шесть лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) будет проводиться каждые шесть лет. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко заявил на съезде Международного совета дирекции ВФМ–2024 на международной выставке-форуме «Россия» в понедельник, 8 июля.

«Президент подписал соответствующие указы, в соответствии с которыми такой же масштабный фестиваль, который был весной этого года, будет проходить в России каждые шесть лет. В 2030 году мы будем рады открыть свои двери для того, чтобы провести такой же масштабный фестиваль», — сказал Кириенко.

Он напомнил, что на закрытии ВФМ 2024 года, который проходил с 29 февраля по 7 марта на федеральной территории «Сириус» близ Сочи, Путин заявил участникам фестиваля, что по всей России будут рады их проектам.

Кириенко также рассказал, что уже реализуются все те идеи и предложения, которые участники ВФМ вырабатывали в своих национальных комитетах и обсуждали во время подготовки к фестивалю, а после представили главе государства.

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Указ президента о проведении ВФМ каждые шесть лет начиная с 2030 года был опубликован на сайте Кремля ранее, 31 мая. Путин поручил в этом документе предусмотреть необходимое финансирование, а также обеспечить проведение Международного фестиваля молодежи также раз в шесть лет начиная с 2027 года и каждый год организовывать международные тематические слеты молодежи.

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