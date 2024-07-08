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Врач назвала способы избавиться от сонливости в жару

Врач Муртазина: вымывание электролитов из организма в жару может быть опасным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В жаркую погоду организм человека сталкивается с дополнительной нагрузкой из-за высоких температур воздуха. Как рассказала в понедельник, 8 июля, врач-эндокринолог, нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Аделина Муртазина, существует несколько причин, почему в жару может клонить в сон.

«Перегревание организма требует дополнительной энергии для охлаждения тела. Это может привести к утомлению и чувству сонливости. Также дегидратация: в жару мы теряем больше жидкости через пот, что может привести к дегидратации», — поделилась эксперт с «Газетой.Ru», отметив, что даже небольшая дегидратация может привести к сонливости.

Кроме того, продолжила она, к такому состоянию может привести регуляция температуры тела, одним из способов которой является уменьшение активности для снижения выработки тепла. Также изменения в циркадном ритме и воздействие ультрафиолетовых лучей, вызванные жарой, могут привести к чувству усталости. Для борьбы с сонливостью необходимо употреблять достаточное количество воды, избегать длительного пребывания на солнце и отдыхать в прохладных помещениях.

«Рекомендуется употреблять около 2–3 л воды в день, но это может варьироваться в зависимости от вашего образа жизни и физической активности. Алкоголь и кофеин могут усиливать обезвоживание организма, поэтому старайтесь умеренно потреблять эти напитки в жаркую погоду», — уточнила Муртазина.

Как отметила эндокринолог, основными признаками обезвоживания являются сухость во рту, головная боль, слабость, головокружение. При этом специалист объяснила, что вымывание из организма электролитов опасно, так как они играют важную роль в работе клеток и органов. Такие электролиты, как кальций и магний, необходимы для работы сердца, функционирования мышц и других органов.

«Вымывание электролитов также может привести к дегидратации, дисбалансу жидкости в организме, проблемам с почками и другими органами. Поэтому важно поддерживать баланс электролитов в организме, особенно при интенсивных физических нагрузках, жаре или болезнях», — подытожила эксперт.

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Ранее, 4 июля, терапевт Никита Харлов рассказал о симптомах теплового удара. По его словам, к таковым относятся ощущение потери сил, дурноты, потеря равновесия, головокружение и небольшая дезориентация в пространстве. Если человек вдруг прилег и не встал, упал, пошатнувшись, то прежде всего его следует перевернуть на бок, чтобы он не лежал на спине. Его рот и нос должны быть повернуты в сторону земли или параллельно земле на случай возникновения рвоты. Также следует вызвать скорую помощь, добавил он.

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