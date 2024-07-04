Терапевт перечислил симптомы теплового удара

Терапевт Никита Харлов рассказал о симптомах теплового удара. По его словам, к таковым относятся ощущение потери сил, дурноты, потеря равновесия, головокружение и небольшая дезориентация в пространстве.

В беседе с Pravda.Ru 3 июля специалист отметил, что если человек вдруг прилег и не встал, упал, пошатнувшись, то прежде всего его следует перевернуть на бок, чтобы он не лежал на спине. Его рот и нос должны быть повернуты в сторону земли или параллельно земле на случай возникновения рвоты. После этого следует вызвать скорую помощь, а в ожидании медиком контролировать пульс пострадавшего.

В жаркую погоду врачи рекомендуют правильно выстраивать распорядок дня и питьевой режим. Важно предотвратить обезвоживание организма, а также избегать повышения физической нагрузки.

В тот же день врач Ольга Уланкина в беседе с Life.ru рассказала об опасности теплового удара. По ее словам, человек в таком состоянии ощущает сильную слабость и жажду, у него может повыситься температура тела до 42 градусов, кожа может стать красной и сухой, увеличиться пульс. Кроме того, при тепловом ударе могут возникнуть галлюцинации, судороги, обморок, также есть риск впасть в кому, сообщает 360.ru. Для того чтобы избежать теплового удара, врач призвала не находиться на открытом солнце больше полутора-двух часов, пить больше воды и носить легкую светлую одежду из натуральных тканей, не забывать про головной убор, пишет сайт kp.ru.

Как отмечает сайт aif.ru, при жаре человек может потерять сознание, состояние это будет сопровождаться ослаблением деятельности сердца и дыхания. Обморок может произойти при быстро развивающемся малокровии головного мозга и продолжаться от нескольких секунд до 3–4 минут. Тепловому удару в жару больше всего подвержены лица, плохо переносящие жару или занятые тяжелой физической работой.

2 июля в Москве мужчина получил тепловой удар и попал в реанимацию. Пострадавшего доставили в больницу и подключили к ИВЛ.

28 июня профессиональный тренер, мастер спорта по спортивному чирлидингу, вице-чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России Иванна Идуш в беседе с агентством городских новостей «Москва» призвала отказаться от уличных тренировок при температуре выше +30 градусов. По ее словам, такая нагрузка в жару может привести к обезвоживанию и тепловому удару. Особенно в жару опасны интенсивный бег и высокие прыжки.