По меньшей мере три человека пострадали из-за грозы в Ленобласти

По меньшей мере три человека пострадали в Ленинградской области из-за сильной грозы и ливня вечером 7 июля. Об этом сообщил источник «Известий».

Отмечается, что одного человека в городе Сланцы придавило крышей, сорванной сильным ветром. Двух других зажало в машине упавшим деревом.

При этом, как указал источник, всего в результате непогоды зарегистрировано падение 36 деревьев.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что на Санкт-Петербург обрушился ливень, сопровождавшийся сильными порывами ветра.

Также стало известно, что два человека пострадали в Ленинградской области из-за падения деревьев. Всего коммунальные службы зарегистрировали, что упали 36 деревьев. Кроме того, из-за непогоды более 15 тыс. человек в 28 населенных пунктах остались без электричества.