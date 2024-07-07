Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов в связи с непогодой

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково приостановил отправку авиарейсов в связи с ухудшением погодных условий. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе авиагавани.

«В Санкт-Петербурге гроза, ливень и сильный боковой ветер. В настоящий момент отправка воздушных судов не осуществляется», — говорится в сообщении.

Уточнялось, что один рейс ушел на запасной аэродром по решению авиакомпании.

Накануне МЧС по Санкт-Петербургу сообщало на официальном сайте, что 7 июля в городе ожидаются ливни, грозы, град, ветер порывами до 23 м/с.

Также 6 июля авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить часть рейсов на 7 июля из Москвы и в обратном направлении из-за урагана в столичном регионе. Пассажиры были переоформлены на другие ближайшие рейсы.