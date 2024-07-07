Два человека пострадали из-за падения деревьев в Ленинградской области

Два человека пострадали в Ленинградской области из-за падения деревьев, сообщил 7 июля в своем Telegram-канале телеканал «78».

Люди получили травмы при падении дерева на машину в Ломоносовском районе. Всего коммунальные службы зарегистрировали, что упали 36 деревьев.

Кроме того, из-за непогоды более 15 тыс. человек в 28 населенных пунктах остались без электричества.

В воскресенье на Санкт-Петербург обрушился ливень, сопровождавшийся сильными порывами ветра.