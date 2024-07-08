Глава Тамбовской области осудил слова мэра Моршанска о погибшем на СВО бойце

Высказывания мэра города Моршанска Алексея Банникова о гибели военного на специальной военной операции (СВО) являются неприемлемыми, написал 7 июля глава Тамбовской области Максим Егоров.

«Порой наши чиновники, когда нужны искренние слова поддержки и сочувствия, не могут найти нужных слов и выдают что-то совершенно противоположное здравому смыслу и состраданию», — написал он в своем Telegram-канале.

Егоров принес извинения за высказывания Банникова, а также выразил сожаление и поддержку тем, кто потерял своих близких, и кто ждет с поля боя своих мужей, братьев и отцов. Он также подчеркнул, что военные ВС РФ борются за будущее страны, человечность и гуманность.

Глава Тамбовской области призвал тех, кто «по долгу службы работает с людьми», проявлять сопереживание и поддерживать семьи в сложной ситуации.

На вручении ордена Мужества сестре погибшего в зоне СВО бойца мэр Моршанска Банников среди прочего сказал, что ее брат отдал жизнь, «чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была». В беседе с «Известиями» 7 июля он объяснил, что его слова стали распространять в социальных сетях в центре информационно-психологических операций (ЦИПсО).