Мэр Моршанска объяснил свои слова о погибшем в зоне СВО бойце

Мэр города Моршанска в Тамбовской области Алексей Банников в беседе с «Известиями» 7 июля объяснил свои слова о погибшем в зоне спецоперации российском бойце.

Ранее на вручении ордена Мужества сестре погибшего контрактника он среди прочего сказал, что ее брат отдал жизнь, «чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была».

Как считает мэр, его слова стали распространять в социальных сетях в центре информационно-психологических операций (ЦИПсО).

«Это ребята из ЦИПсО, бандеровские тролли. У меня на моей страничке в «ВКонтакте» четко написано, что я сказал о том, что наши ребята воюют и погиб этот парень, в том числе, к сожалению, чтобы у наших ребят было нормальное детство. Чтобы они отдыхали в детских лагерях, чтобы город благоустраивался, и чтобы бандеровская зараза к нам не пришла», — прокомментировал Банников.

В записи на странице Банникова в социальной сети «ВКонтакте», сделанной 20 июня, говорится о вручении ордена Мужества сестре погибшего на спецоперации Виктора Щербакова.