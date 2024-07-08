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Нидерланды предоставят Украине криминалистическую лабораторию на €6 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Власти Нидерландов планируют передать Украине мобильную криминалистическую лабораторию стоимостью €6 млн. Об этом 7 июля сообщил глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп.

«По согласованию с минобороны Нидерландов я подтвердил намерение передать мобильную криминалистическую лабораторию, включая расходные материалы и программное обеспечение для декодирования. Ее стоимость составляет около €6 млн», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Министр добавил, что лабораторию доставят на Украину в кратчайшие сроки. Он также подчеркнул, что Нидерланды «продолжают поддержку Украины».

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Ранее в этот день главы минобороны и МИД Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспар Вельдкамп приехали на Украину с официальным визитом. Министр обороны Нидерландов встретился со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая.

Бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила 2 июля, что страна выдала разрешение на поставку 24 истребителей F-16 Украине. Российский посол в Нидерландах РФ Владимир Тарабрин, комментируя данное решение, назвал его необдуманным.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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