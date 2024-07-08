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ЦБ запустит рейтинговый репозиторий 8 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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ЦБ запустит рейтинговый репозиторий в понедельник, 8 июля, сообщил «Известиям» директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин на финконгрессе регулятора. Платформа готова к запуску, активное регулирование для ее работы уже принято.

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Репозиторий будет аккумулировать рейтинги юрлиц и облигаций от всех четырех российских рейтинговых агентств (РА). Это Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство (НРА) и Национальные кредитные рейтинги (НКР).

Информация в репозитарии будет содержать названия агентств, указание рейтингов и ссылки на пресс-релизы об их присвоении — чтобы человек мог ознакомиться с обоснованием решений РА, пояснила «Известиям» замдиректора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кристина Алешина. На платформе можно будет ввести в поисковую строку название компании и узнать ее рейтинг в каждом из агентств. Сейчас для этого необходимо самостоятельно проверять информацию на сайте каждого РА.

«В целом это позволит инвесторам более объективно оценивать финансовые инструменты, которые они покупают», — пояснил экономист Президентской академии Александр Абрамов.

Сейчас в России четыре крупных РА и около 700–750 компаний, которым были предоставлены рейтинги, — всего их более двух тысяч, объяснила Кристина Алешина. Платформа поможет быстро находить информацию — по сути это будет витрина, где будут представлены данные по рейтингам.

Рейтинги повсеместно используются на финансовом рынке. По данным ЦБ, они важны для регулирования страховой деятельности и для рынка облигаций — в частности, для включения бондов в котировальные списки Мосбиржи I и II уровней (для допуска к торгам). Помимо этого, банки с их помощью оценивают риски сотрудничества с клиентами и контрагентами.

Рейтинговые агентства присваивают компаниям кредитные рейтинги и дают прогнозы по ним — это нужно для независимой оценки организаций, их способности своевременно возвращать долги и вероятности их дефолта. Инвесторы на основе этих данных принимают решение, вкладывать ли средства в те или иные активы, а для компаний от рейтингования зависят возможности привлечь средства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пришла по РА: Центробанк запускает единую базу данных рейтингов компаний

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