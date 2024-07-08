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Пришла по РА: Центробанк запускает единую базу данных рейтингов компаний

Как будет устроен репозиторий и чем он поможет инвесторам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Российским инвесторам, число которых в июне превысило 32 млн, станет проще принимать решение о покупке активов. Это произойдет благодаря тому, что 8 июля ЦБ запускает единую базу данных с рейтингами компаний. Об этом «Известиям» сообщили в Банке России. Сейчас инвесторам приходится самостоятельно искать эту информацию на сайтах четырех российских агентств. Благодаря рейтинговому репозиторию процесс ускорится. Это особенно актуально в ситуации, когда компании вправе скрывать часть своей отчетности для защиты от санкций. Однако РА имеют доступ к большому объему информации, аккумулируют ее и отражают в рейтингах, тем самым помогая инвесторам. Как будет работать новая платформа — в материале «Известий».

Как будет работать рейтинговый репозиторий ЦБ

Нормативное регулирование для запуска рейтингового репозитория (места, где хранятся данные) принято, а сама платформа готова. Она начнет работать 8 июля. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин на Финконгрессе регулятора.

Репозиторий будет аккумулировать рейтинги юрлиц и облигаций от всех четырех российских рейтинговых агентств (РА). Это Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство (НРА) и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). «Известия» направили запросы в указанные организации.

Справка «Известий»

Рейтинговые агентства присваивают компаниям кредитные рейтинги и дают прогнозы по ним — это нужно для независимой оценки организаций, их способности своевременно возвращать долги и вероятности их дефолта.

Инвесторы на основе этих данных принимают решение, вкладывать ли средства в те или иные активы, а для компаний от рейтингования зависят возможности привлечь средства.

У каждого юрлица может быть одна или несколько оценок. Самая высокая — ААА+, самая низкая — ССС–.

Информация в репозитории будет содержать названия агентств, указание рейтингов и ссылки на пресс-релизы об их присвоении — чтобы человек мог ознакомиться с обоснованием решений РА, пояснила «Известиям» замдиректора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кристина Алешина.

офис айтишники работают
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На платформе можно будет ввести в поисковую строку название компании и узнать ее рейтинг в каждом из агентств. Сейчас для этого необходимо самостоятельно проверять информацию на сайте каждого РА.

Данные репозитория будут доступны всем россиянам без ограничений, пояснил заместитель гендиректора «Эксперт РА» Николай Иванов. Благодаря ему также можно будет увидеть историю изменений рейтинга от разных РА по каждому юрлицу.

— Информация предоставляется в ознакомительных целях и не предполагает возможность ее выгрузки. Для получения регулярных автоматизированных выгрузок пользователи могут по-прежнему обращаться в сами рейтинговые агентства, — пояснил Николай Иванов.

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Кредитные рейтинговые агентства будут присылать в ЦБ сведения о присвоении или изменении кредитного рейтинга ежедневно до полуночи, уточнила Кристина Алешина. И уже утром вся информация будет появляться в системе репозитория. Такой график оптимален для агентств, его уже протестировали за время разработки ресурса.

графики в компьютерах кружка листы и ручка на столе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Тем не менее требование ЦБ предоставлять информацию о проведении рейтинговых действий день в день потребует усиления контроля за корректностью и своевременностью отправки данных, добавил Николай Иванов. При этом на состав представляемых данных запуск платформы не повлияет.

Репозиторий создается для агрегации информации и удобства инвесторов. Сейчас в России четыре крупных РА и около 700–750 компаний, которым были предоставлены рейтинги — всего их более 2 тыс., объяснила Кристина Алешина. Платформа поможет быстро находить информацию — по сути, это будет витрина, где будут представлены данные по рейтингам.

— В любом случае мы в нашем дисклеймере позиционируем, что самая актуальная информация, конечно же, на сайтах самих рейтинговых агентств, — пояснила Кристина Алешина.

После запуска регулятор займется расширенным сопровождением репозитория, добавила она. Во время работы платформы ЦБ будет учитывать мнения и пожелания как от самих рейтинговых агентств, так и потребителей — обычных пользователей-физлиц и организаций.

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Зачем финрынку нужна новая платформа ЦБ

Рейтинги повсеместно используются на финансовом рынке. По данным ЦБ, они важны для регулирования страховой деятельности и для рынка облигаций — в частности, для включения бондов в котировальные списки Мосбиржи I и II уровней (для допуска к торгам). Помимо того, банки с их помощью оценивают риски сотрудничества с клиентами и контрагентами.

Получение рейтинга может снизить стоимость корпоративных займов у банков, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота. От него напрямую зависит процентная ставка — чем выше кредитоспособность, тем дешевле ссуда.

Создание рейтингового репозитория особенно актуально сейчас, когда инвесторы получают достаточно ограниченную информацию об эмитентах ценных бумаг, пояснила экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина.

С 2022 года компании вправе не публиковать часть информации, чтобы снизить санкционные риски. Речь идет, в частности, о размере прибыли и убытков, аудиторских заключениях и другой «чувствительной» информации.

рубль график
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Однако РА имеют доступ к гораздо большему объему информации, они могут аккумулировать ее и отражать в рейтингах. Таким образом, именно через рейтинги участники рынка косвенно получают представление о текущем состоянии конкретной компании.

Доступная информация особенно важна рынку и с учетом того, что в стране продолжается бум частного инвестирования. В июне число физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 32,4 млн. При том, что в начале года их было 30,2 млн. Неквалифицированным инвесторам систематизация рейтингов компаний может быть весьма полезна.

Помимо того, есть запрос на большую прозрачность процедуры присвоения рейтингов — платформа ЦБ позволит участникам рынка ознакомиться с заключениями нескольких агентств и принимать гораздо более обоснованные решения, добавила Светлана Фрумина.

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У разных РА могут отличаться подходы к анализу финансовых показателей и моделей в некоторых аспектах, отметил Николай Иванов. Это может приводить к отличиям в присваиваемых рейтингах, но обычно разница не превышает одного уровня.

Инициатива ЦБ повысит качество оценки кредитоспособности эмитентов, а сам процесс рейтингования станет более прозрачным, добавил директор департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Роман Соколов.

инвестор за столом на против компьютеров с графиками
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В целом это позволит инвесторам более объективно оценивать финансовые инструменты, которые они покупают, — пояснил экономист Президентской академии Александр Абрамов.

Для самих рейтинговых агентств репозиторий станет маркетинговым инструментом — витриной проделанной работы и новым каналом привлечения клиентов для покупки своих продуктов, отметил Андрей Бархота.

— В будущем платформу могут доработать. В частности, могут предложить единую методологию сопоставления рейтинговых шкал, что повысит прозрачность рынка, — считает Светлана Фрумина.

При этом все рейтинговые агентства принимали участие в обсуждении концепции репозитория и на стадии разработки, и во время тестирования, заявил Николай Иванов из «Эксперт РА». Они порекомендовали ЦБ дополнить представленные на сайте платформы данные информацией о самих РА: ссылками на сайты агентств, перечнем типов рейтинговых методологий, основными рейтинговыми понятиями, сопоставлением рейтинговых шкал.

Репозиторий ЦБ позволит решить ряд проблем финансового рынка, связанных с получением достоверной информации о его участниках, заключила Светлана Фрумина. Также инициатива должна положительно повлиять на качество методов работы РА и рейтингования в целом.

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