Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия не рассматривает возможность вернуться в Совет Европы
Мир
Папа римский раскритиковал демократию в день выборов в парламент Франции
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Камчатки
Мир
Макрон призвал к осторожности в анализе результатов парламентских выборов
Мир
Новый глава минобороны Британии объявил о поставке около 100 ракет ВСУ
Мир
Венгерский журналист сообщил о нахождении Орбана на пути в Китай
Мир
Стало известно о желании Ле Пен инициировать переговоры по Украине
Происшествия
Площадь пожара в бухте Инал в Туапсинском районе достигла 6 тыс. кв. м
Мир
В НАТО заявили об отсутствии обещания Украине членства в альянсе через 10 лет
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах на фоне воздушной тревоги
Мир
Главы минобороны и МИД Нидерландов приехали на Украину с официальным визитом
Армия
Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Воронежской областью
Спорт
Хэмилтон выиграл этап Гран-при «Формулы-1» впервые с 2021 года
Мир
Конгрессмен Шифф счел Харрис достойной заменой Байдену
Происшествия
Поиск людей под завалами в Волгограде осложнен из-за скопления газа
Армия
Минобороны РФ поделилось новыми подвигами российских военных в зоне СВО
Спорт
Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона после травмы Димитрова

В бухте Инал Туапсинского района произошел пожар

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возгорание сухой растительности произошло в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, угрозы частным домам нет. Об этом 7 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

«Подразделения МЧС России ликвидируют горение сухой растительности. Угрозы частным домовладениям нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По информации оперштаба, для ликвидации возгорания были привлечены 11 единиц техники и 56 специалистов.

Все люди были эвакуированы на парковку возле моря, рассказала «Известиям» администратор базы отдыха «Афалин».

«Пожар связан с тем, что некоторые люди пустили две сигнальные ракеты. <…> Все на эвакуации», — отметила очевидица Софья Тарасова.

Горящее положение: кто виноват в гибели людей при пожаре во Фрязино
Проверки безопасности в сгоревшем здании не проводились семь лет

Ранее, 5 июля, стало известно, что 10 частных домов загорелись в поселке Золотой Колос Ростовской области. В МЧС уточнили, что предварительной причиной пожара является замыкание электропроводки в жилом доме. Площадь пожара составила порядка 5 тыс. кв. м. Вертолетом Ми-8 МЧС РФ было совершено четыре сброса воды. Позднее в этот же день в МЧС РФ сообщили о полной ликвидации пожара.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024