В бухте Инал Туапсинского района произошел пожар

Возгорание сухой растительности произошло в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края, угрозы частным домам нет. Об этом 7 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

«Подразделения МЧС России ликвидируют горение сухой растительности. Угрозы частным домовладениям нет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По информации оперштаба, для ликвидации возгорания были привлечены 11 единиц техники и 56 специалистов.

Все люди были эвакуированы на парковку возле моря, рассказала «Известиям» администратор базы отдыха «Афалин».

«Пожар связан с тем, что некоторые люди пустили две сигнальные ракеты. <…> Все на эвакуации», — отметила очевидица Софья Тарасова.

Ранее, 5 июля, стало известно, что 10 частных домов загорелись в поселке Золотой Колос Ростовской области. В МЧС уточнили, что предварительной причиной пожара является замыкание электропроводки в жилом доме. Площадь пожара составила порядка 5 тыс. кв. м. Вертолетом Ми-8 МЧС РФ было совершено четыре сброса воды. Позднее в этот же день в МЧС РФ сообщили о полной ликвидации пожара.