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В МЧС назвали предварительной причиной пожара под Ростовом замыкание проводки

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Фото: МЧС РФ
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Предварительной причиной пожара в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области является замыкание электропроводки в жилом доме. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

В настоящее время спасатели локализовали пожар на площади 5 тыс. кв. м.

«Вертолетом Ми-8 МЧС России совершено четыре сброса воды. На месте работают более 70 специалистов и 20 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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О пожаре сообщалось ранее в этот день. Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале, возгорание произошло в одном из домовладений, однако из-за плотной застройки участков огонь распространился на соседние домовладения, охватив, в общей сложности, три дома и семь хозяйственных построек.

Он проинформировал, что уже начаты работы по формированию списка граждан, чье имущество пострадало от огня, для оказания помощи.

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