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Десять частных домов загорелись в Ростовской области

МЧС: в Ростовской области загорелись десять частных домов
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Десять частных домов загорелись в Ростовской области, сообщило в пятницу, 5 июля, МЧС России в своем Telegram-канале.

«В поселке Золотой Колос горят 10 частных деревянных домов», — уточнили в ведомстве.

На месте работают 45 специалистов и 13 единиц спецтехники, к тушению огня привлекли авиацию.

По данным ведомства, предварительно, пострадавших нет.

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Накануне, 4 июля, огнеборцы потушили пожар на площади 1,6 тыс. кв. м в поселке Новоивановское в Одинцовском городском округе Подмосковья. Сгорели два частных дома, и пострадал фасад здания торгового центра рядом с местом возгорания.

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