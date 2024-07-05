Десять частных домов загорелись в Ростовской области
Десять частных домов загорелись в Ростовской области, сообщило в пятницу, 5 июля, МЧС России в своем Telegram-канале.
«В поселке Золотой Колос горят 10 частных деревянных домов», — уточнили в ведомстве.
На месте работают 45 специалистов и 13 единиц спецтехники, к тушению огня привлекли авиацию.
По данным ведомства, предварительно, пострадавших нет.
Накануне, 4 июля, огнеборцы потушили пожар на площади 1,6 тыс. кв. м в поселке Новоивановское в Одинцовском городском округе Подмосковья. Сгорели два частных дома, и пострадал фасад здания торгового центра рядом с местом возгорания.