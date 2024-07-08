На всю жизнь

День семьи, любви и верности в России с 2008 года отмечают 8 июля — в память о супружеской паре Петра и Февронии, живших в конце XII – начале XIII века. Именно в этот день в 1228 году, по легенде, они умерли. Сейчас их мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Если верить народным сказаниям — это их родина.

Петра и Февронию почитают, как покровителей семьи, именно поэтому день семьи, любви и верности решили связать с днем их памяти. Оба причислены к лику святых во второй половине XVI века.

Символ праздника — ромашка. В честь него выпустили медаль, на одной стороне которой изображены святые Петр и Феврония, а на другой — тот самый цветок. Таким образом, на разных сторонах одной медали соединились и дополнили друг друга два праздника: православный и светский. По традиции медаль вручают семьям, в которых царят достойные подражания любовь и взаимопонимание.

Петр был князем Муромской земли, Феврония — простолюдинкой. У нас очень мало достоверных фактов об их жизни, гораздо больше фольклорных описаний и легенд. Но именно народные сказания позволяют понять их как супружескую пару, которая была соединена настоящей глубочайшей любовью.

Семья создается и существует на конструкции «он – она» — муж и жена. Счастье двоих — залог семейного благополучия, которое достигается совместным трудом и верностью.

В истории Петра и Февронии верность в первую очередь проявил князь. Несмотря на давление со стороны бояр, он до конца дней своих оставался верен своей жене и ради нее был готов отказаться от княжения.

В древние времена люди были верны друг другу и верили, что брак созидается не до конца жизни, а на вечность, и верили в то, что любовь никогда не закончится. Сейчас же приходится часто слышать, что невозможно прожить жизнь с одним партнером, всю жизнь любить только его. Но на самом деле по-настоящему как раз возможно любить только одного человека.

Всё, что нужно познать мужчине в женщине, есть для него в одной женщине и наоборот. Чем больше связей и браков у человека, тем более поверхностной оказывается его любовь. Человек, который меняет супруга или супругу, похож на того, кто ходит с праздника на праздник и съедает только крем с торта.

Для того, чтобы получить все дары, которые человеку может дать семейная любовь, нужно прожить с одним человеком всю жизнь, нужно вглядеться в его самую глубину, а для этого нужно много времени. Нужно познать его в молодости и старости, красоте и болезни, в печали и радости, в богатстве и бедности, в унынии и в силе. Только тогда это будет настоящая любовь.

Христианин — человек, который призван любить целомудренно. Сейчас понимание этого слова сузилось только до хранения телесной чистоты, но на самом деле в него заложен более глубокий смысл. Целомудрие — проявление мудрости на всех уровнях своего бытия и целостности человека, поэтому целомудренный мужчина любит свою жену во всех ее проявлениях и сохраняет верность ей всё время, даже когда угасла ее красота. Он любит не только тело, но и дух и душу своей женщины. Цельный человек не может любить душу и сердце одной женщины, а тело — другой.

Проблема современных людей в том, что они очень часто путают любовь с влюбленностью. Последнее — это чувство, в нем нет ничего плохого, но если строить семью только на нем, она просуществует не больше трех лет, затем человек начинает томиться, если не работает над собой.

Любовь — это направленность воли, желание сделать человека счастливым, желание послужить ему и это умение приносить себя в жертву ради любимого человека.

Истинная любовь не исчезает, а длится всю жизнь. Когда человек говорит, что она ушла, скорее всего, он просто предал ее или был слишком поверхностным или эгоистичным. Настоящая любовь излечивает все недостатки человека.

Автор — настоятель храма св. бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке

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