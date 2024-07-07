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Автомобилист во Владимире умышленно сбил мотоциклиста в ходе конфликта

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Фото: управление СК РФ по Владимирской области
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Автолюбитель умышленно сбил мотоциклиста во Владимире, следственное управление Следственного комитета (СК) по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении подозреваемого. Об этом 7 июля говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

«По предварительным данным, 01.07.2024 на ул. Толмачевская города Владимира произошел конфликт между обвиняемым, управляющим автомобилем, и потерпевшим 1985 года рождения, передвигающимся на мотоцикле вместе с несовершеннолетним ребенком», — уточнили в СК.

В ходе словесной перепалки автомобилист умышленно наехал на мотоцикл, его водитель получил травмы и был госпитализирован.

После ДТП злоумышленник с места преступления скрылся, однако вскоре добровольно явился в правоохранительные органы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого, его автомобиль изъят.

Согласно опубликованной ведомством оперативной видеозаписи, наезд на мотоциклиста был совершен в районе заправки. Сначала легковушка въехала в стоявший мотоцикл, на котором сидели мужчина и ребенок. Ребенок слез, и оба транспортных средства начали движение. Машина сбила мотоцикл, водитель которого упал на землю и не смог подняться.

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