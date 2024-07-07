На Украине сообщили о повреждении подстанции в Днепропетровской области
В Никополе Днепропетровской области оказалась повреждена подстанция. Об этом 7 июля сообщило минэнерго Украины.
Отмечается, что бытовые потребители и водоканал остались без света. Однако сейчас все абоненты вновь «запитаны», уточнила «Газета.Ru».
Минэнерго добавило, что в Харьковской области был поврежден один из газовых объектов, а в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне — здание оператора системы распределения. При этом ведомство не уточнило, о каких объектах идет речь.
Минобороны РФ не прокомментировало эти сообщения.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщали о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области. Воздушная тревога также звучала в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Российское оборонное ведомство не комментировало ситуацию.