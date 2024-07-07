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Российские специалисты изучили кумулятивную часть ракеты Storm Shadow

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Фото: TASS/Lewis Joly
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Российские эксперты изучили кумулятивную часть европейской ракеты Storm Shadow и смогли определить дальность срабатывания над землей и глубину пробития. Об этом 7 июля «РИА Новости» рассказал инженер, специалист по работе с вооружением.

«Первичный кумулятивный снаряд ракеты Storm Shadow/SCALP. Головная часть — колпак, потом — первичный заряд и потом — основная боевая часть. Он необходим для первичного пробития препятствия», — сообщил он.

Инженер уточнил, что задача первичного заряда — проделать отверстия за счет кумулятивного эффекта, куда затем проникает основная боевая часть. За счет этого происходит взрыв.

«Мы понимаем глубину пробития, дальность срабатывания от поверхности, какие применяются датчики цели и возможную глубину пробития», — сказал инженер.

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Ранее, 18 июня, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Известиям», что ВС РФ имеют все средства для противостояния ракетам Storm Shadow. Так он прокомментировал сообщение итальянской газеты Il Fatto Quotidiano, которая со ссылкой на источники написала о том, что Италия может отправить на Украину Storm Shadow, которые потенциально способны наносить удары по российской территории.

Между тем 16 мая в Минобороны РФ сообщили, что расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» группировки войск «Восток» прикрывают работу российских военных на первой линии обороны от ударов средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины, в том числе Storm Shadow, на южнодонецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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