В Россию из лагеря беженцев в Сирии возвращены 20 детей

Очередная группа российских детей была возвращена из лагеря беженцев на северо-востоке Сирии при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«7 июля при содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на родину возвращена очередная группа российских детей, находившихся в лагере беженцев на северо-востоке Сирии», — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что борт Воздушно-Космических сил (ВКС) России с 20 детьми приземлился на аэродроме «Чкаловский».

Детский омбудсмен рассказала, что среди детей семь девочек и 13 мальчиков возрастом от пяти до 15 лет. Она уточнила, что они пройдут медицинское обследование и социальную реабилитацию в одном из московских центров.

«Мы уделяем особое внимание вопросам реабилитации детей, возвращенных из стран Ближнего Востока, их социально-психологическому сопровождению. Представители Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) проведут экспертную оценку психологического состояния детей. Консультации психологов проводим и для законных представителей детей – в основном это их бабушки и дедушки», — рассказала она.

По пути из Сирии их сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Центра судебно-медицинской экспертизы, Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

«Планируется транспортировка в детскую больницу, где часть из них пройдет углубленное обследование в связи с выявленными хроническими состояниями, часть будет просто дополнительно обследована для дальнейшей передачи в реабилитационный центр» , — сказал педиатр Руслан Сайфулин.

Помощь также оказывали сотрудники посольства РФ в Дамаске. Всего с учетом этой группы в Россию удалось вернуть 566 детей из Сирии, Ирака, Пакистана и Турции, заявила Львова-Белова.

Ранее, 10 марта, Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию из Сирии 32 детей. Омбудсмен напомнила, что гуманитарная миссия по репатриации российских детей из Ближневосточного региона ведется с 2018 года.

В октябре прошлого года стало известно, что в Россию прибыл самолет с 34 детьми из лагерей для беженцев в Сирии. Борт ВКС России в ночь на 15 октября приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

До этого, 12 марта 2023 года, в Россию из лагерей беженцев в Сирии прилетели 56 российских детей-сирот. В дороге врачи осмотрели детей — их здоровье не вызывает опасений. По приезде вся группа была отправлена в одну из ведущих медицинских клиник, а затем в столичный социально-реабилитационный центр.