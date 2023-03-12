В Россию из Сирии с омбудсменом Львовой-Беловой вернулись 56 детей-сирот

В Россию из лагерей беженцев в Сирии прилетели 56 российских детей-сирот. Об этом сообщил заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов в воскресенье, 12 марта.

«Официальной российской делегацией во главе с уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой из лагерей беженцев северо-восточных районов Сирии возвращены на родину 56 детей-сирот, родители которых являлись гражданами РФ», — заявил он.

Как говорится в Telegram-канале омбудсмена, в Россию возвращены дети от трех до 17 лет. Указывается, что в дороге врачи осмотрели детей — их здоровье не вызывает опасений. По приезде вся группа отправится в одну из ведущих медицинских клиник, а затем в столичный социально-реабилитационный центр, где специалисты проведут диагностику психологического состояния детей, начальную реабилитацию и дадут рекомендации родственникам по дальнейшей адаптации.

В октябре 2022 года Львова-Белова находилась с рабочим визитом в республике. При ее содействии тогда на родину вернулись 38 российских детей. С аэродрома ребят доставили в один из федеральных медицинских центров, откуда после полного обследования их передали родственникам.

Работа по возвращению российских детей из зон военных конфликтов началась в 2018 году. За это время из Сирии и Ирака репатриированы 382 ребенка (из Ирака — 124, из Сирии — 258), все они находятся в семьях родственников и проживают более чем в 20 регионах России.

В настоящее время в аппарате детского омбудсмена находится еще более 1 тыс. заявлений от родственников, которые были разлучены со своими внуками, племянниками и детьми, оказавшимися на территории Сирии и Ирака.