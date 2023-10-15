Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик спрогнозировал мокрый снег в Москве на следующей неделе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командующего силами элитного подразделения ХАМАС
Происшествия
Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском канале
Мир
Израиль объявил об изолировании участка территории на границе с Ливаном
Армия
Путин заявил об улучшении ВС РФ позиций почти на всей линии соприкосновения
Мир
Израиль 15 октября на три часа открывает гуманитарный коридор в секторе Газа
Мир
В Польше начались выборы в парламент
Мир
В ООН сообщили о заканчивающихся ресурсах в больницах сектора Газа
Мир
Два землетрясения зафиксировали за ночь на западе Афганистана
Мир
Еврокомиссия в три раза увеличит гуманитарную помощь пострадавшим в Газе
Мир
В Венгрии указали на неэффективность антироссийских санкций
Недвижимость
Вторичные квартиры в Москве подешевели на 2,4 млн
Мир
В США заявили о пределе поддержки Украины со стороны Запада
Мир
Польский депутат заявил о превращении страны в «полезного идиота» Украины

В Россию вернулись 34 ребенка из лагерей для беженцев в Сирии

0
Фото: Global Look Press/Mahamad Kazmooz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Россию прибыл самолет с 34 детьми из лагерей для беженцев в Сирии. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой дети, находившиеся в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии, вернулись на родину. Представители аппарата детского омбудсмена привезли в Москву 34 ребенка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что борт ВКС России в ночь на 15 октября приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Как указали в пресс-службе, дети пройдут медицинское обследование в одной из федеральных клиник в Москве, после чего их отправят под опеку родственников в десять регионов России.

Мария Львова-Белова 9–10 октября находилась с рабочим визитом в Сирии. Во время него омбудсмен передала гуманитарную помощь в детские социальные учреждения в Дамаске и окрестностях сирийской столицы.

«Общая сумма выплат беженцам по линии РКК составила 185,7 млн рублей»
Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук — о том, кому помогают в первую очередь и как устраивают приехавших с Украины

Ранее, 12 марта, в Россию из лагерей беженцев в Сирии прилетели 56 российских детей-сирот. В дороге врачи осмотрели детей — их здоровье не вызывает опасений. По приезде вся группа была отправлена в одну из ведущих медицинских клиник, а затем в столичный социально-реабилитационный центр.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023