В Россию вернулись 34 ребенка из лагерей для беженцев в Сирии
В Россию прибыл самолет с 34 детьми из лагерей для беженцев в Сирии. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
«При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой дети, находившиеся в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии, вернулись на родину. Представители аппарата детского омбудсмена привезли в Москву 34 ребенка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что борт ВКС России в ночь на 15 октября приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.
Как указали в пресс-службе, дети пройдут медицинское обследование в одной из федеральных клиник в Москве, после чего их отправят под опеку родственников в десять регионов России.
Мария Львова-Белова 9–10 октября находилась с рабочим визитом в Сирии. Во время него омбудсмен передала гуманитарную помощь в детские социальные учреждения в Дамаске и окрестностях сирийской столицы.
Ранее, 12 марта, в Россию из лагерей беженцев в Сирии прилетели 56 российских детей-сирот. В дороге врачи осмотрели детей — их здоровье не вызывает опасений. По приезде вся группа была отправлена в одну из ведущих медицинских клиник, а затем в столичный социально-реабилитационный центр.