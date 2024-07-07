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На всей территории Нигерии пропал свет из-за сбоя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Отключение электроэнергии произошло на всей территории Нигерии из-за сбоя в юго-восточных штатах страны. Об этом 6 июля сообщила газета Daily Post со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций компании Enugu Electricity Distribution Company (EEDC) Эмека Эзе.

«Сбой на всей электросети Нигерии произошел в 15:09 (17:09 мск). Причиной стала потеря электроснабжения в юго-восточных штатах страны, что вызвало затем выход из строя всей сети», — написал он.

По сведениям EEDC, сначала из-за сбоя свет пропал в юго-восточных штатах — Абиа, Анамбра, Эбони, Энугу и Имо. Затем из строя вышла вся сеть.

Отмечается, что активно ведутся работы по восстановлению подачи электричества.

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Ранее, 19 июня, стало известно, что после аварии на линиях электропередачи (ЛЭП) по всему Эквадору отключилось электроснабжение. Причина аварии не уточнялась.

19 апреля сообщалось, что в Эквадоре был введен режим ЧС из-за энергетического кризиса на 60 дней. Согласно указу президента страны Даниэля Нобоа, мера направлена на то, чтобы иметь достаточно времени для решения проблемы дефицита энергии.

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