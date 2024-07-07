На всей территории Нигерии пропал свет из-за сбоя

Отключение электроэнергии произошло на всей территории Нигерии из-за сбоя в юго-восточных штатах страны. Об этом 6 июля сообщила газета Daily Post со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций компании Enugu Electricity Distribution Company (EEDC) Эмека Эзе.

«Сбой на всей электросети Нигерии произошел в 15:09 (17:09 мск). Причиной стала потеря электроснабжения в юго-восточных штатах страны, что вызвало затем выход из строя всей сети», — написал он.

По сведениям EEDC, сначала из-за сбоя свет пропал в юго-восточных штатах — Абиа, Анамбра, Эбони, Энугу и Имо. Затем из строя вышла вся сеть.

Отмечается, что активно ведутся работы по восстановлению подачи электричества.

Ранее, 19 июня, стало известно, что после аварии на линиях электропередачи (ЛЭП) по всему Эквадору отключилось электроснабжение. Причина аварии не уточнялась.

19 апреля сообщалось, что в Эквадоре был введен режим ЧС из-за энергетического кризиса на 60 дней. Согласно указу президента страны Даниэля Нобоа, мера направлена на то, чтобы иметь достаточно времени для решения проблемы дефицита энергии.