Газоснабжение в Алуште и еще 14 населенных пунктах приостановлено из-за аварии
Газоснабжение остановлено в Алуште и еще 14 населенных пунктах городского округа из-за повреждения магистрального газопровода в районе села Виноградное. Об этом 7 июля сообщила глава городской администрации Галина Огнева в своем Telegram-канале.
«В связи с повреждением магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах в районе села Виноградное временно приостановлено газоснабжение потребителей», — говорится в сообщении.
Глава администрации отметила следующие населенные пункты, оставшиеся без газоснабжения: Малый Маяк, Утес, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка.
«Информация о ходе восстановительных работ будет размещена дополнительно», — добавила Огнева.
О пожаре на газораспределителе в районе Алушты стало известно 6 июля. В администрации Алушты заявили «Известиям», что авария носит технический характер — власти исключают вероятность диверсии.