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SHAMAN выступил на концерте в честь завершения форума-выставки «Россия» на ВДНХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российский автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, 6 июля выступил на торжественном концерте, посвященном завершению форума-выставки «Россия» на ВДНХ в Москве.

Он исполнил песню «Моя Россия». Во время его выступления некоторые люди из толпы, которые были одеты в классические русские наряды, растянули российский флаг и прошли вокруг фонтана «Дружба народов».

В концерте также участвовали Григорий Лепс, Олег Газманов, Пелагея, Антон Шагин, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун и другие артисты.

Во всю страну и ширину: что смотреть на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Международную экспозицию открывали SHAMAN, Дед Мороз, хор-рекордсмен

В этот же день первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что международная выставка-форум «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты.

Так, в четверг, 4 июля, мероприятие посетил 18-миллионный гость — им стала 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала в столицу из Владимира вместе с родителями и братом. Гости получили подарки от организаторов выставки и правительства Омской области. Им вручили сертификат на трехдневное путешествие в регион.

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года. Для гостей выставки устраиваются культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы.

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