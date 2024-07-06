SHAMAN выступил на концерте в честь завершения форума-выставки «Россия» на ВДНХ
Российский автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, 6 июля выступил на торжественном концерте, посвященном завершению форума-выставки «Россия» на ВДНХ в Москве.
Он исполнил песню «Моя Россия». Во время его выступления некоторые люди из толпы, которые были одеты в классические русские наряды, растянули российский флаг и прошли вокруг фонтана «Дружба народов».
В концерте также участвовали Григорий Лепс, Олег Газманов, Пелагея, Антон Шагин, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун и другие артисты.
В этот же день первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что международная выставка-форум «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты.
Так, в четверг, 4 июля, мероприятие посетил 18-миллионный гость — им стала 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала в столицу из Владимира вместе с родителями и братом. Гости получили подарки от организаторов выставки и правительства Омской области. Им вручили сертификат на трехдневное путешествие в регион.
Международная выставка-форум «Россия» стартовала на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года. Для гостей выставки устраиваются культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы.