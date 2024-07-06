Выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты
Международная выставка-форум «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты. Об этом 6 июля сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — сказал Кириенко на торжественной церемонии награждения участников выставки-форума.
В четверг, 4 июля, мероприятие посетил 18-миллионный гость — им стала 12-летняя Елизавета Савина, которая приехала в столицу из Владимира вместе с родителями и братом. Гости получили подарки от организаторов выставки и правительства Омской области. Им вручили сертификат на трехдневное путешествие в регион.
Ранее, 1 июля, президент РФ Владимир Путин распорядился создать в Москве национальный центр «Россия». Из текста распоряжения следует, что центр будет создан в целях сохранения наследия одноименной выставки-форума на ВДНХ в столице, а также демонстрации достижений страны.
Международная выставка-форум «Россия» стартовала на территории ВДНХ 4 ноября 2023 года. Для гостей выставки устраиваются культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы.
Для посетителей также подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации. Форум проходит до 8 июля.