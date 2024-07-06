Резервуар с топливом потушили после атаки БПЛА в одном из районов Кубани

Пожар, который случился в резервуаре с топливом после атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Краснодарскому краю, потушили. Об этом 6 июля сообщил в своем Telegram-канале глава Павловского района Роман Парахин.

«Пожар после атаки БПЛА на резервуары с топливом ликвидирован. На месте остаются специалисты соответствующих ведомств», — говорится в сообщении.

Парахин также выразил благодарность сотрудникам МЧС России и других служб за проделанную работу.

Ранее в этот день в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) «Известиям» сообщили, что нефтебазу в станице Ленинградской в Краснодарском крае атаковал БПЛА, вследствие чего начался пожар. Уточнялось, что площадь пожара большая, произошло возгорание емкости с 95-м бензином, существует риск возгорания других емкостей.

После оперативный штаб Кубани подтвердил данные о возгораниях на нефтебазах в станице Павловской и Ленинградской после атак ВСУ. Кроме того, сообщалось, что гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах также подверглись атаке киевского режима.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.