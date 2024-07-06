Оперштаб Кубани подтвердил данные о возгораниях на нефтебазах после атак ВСУ

В ночь с 5 на 6 июля в станице Ленинградской в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло загорание резервуара с топливом. Также вследствие падения обломков БПЛА произошло возгорание резервуаров на нефтебазе в станице Павловской. Об этом 6 июля сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА загорание резервуара с топливом», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба.

На местах происшествия работают сотрудники оперативных и специальных служб, возгорания ликвидируются, добавили в оперштабе.

Кроме того, сообщается, что гражданские объекты в Ейском, Ленинградском и Павловском районах также подверглись атаке киевского режима. В Ейске средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские БПЛА, отметили в оперштабе. Были зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков беспилотников.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в этот же день в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) «Известиям» сообщили, что нефтебазу в станице Ленинградской в Краснодарском крае атаковал беспилотный летательный аппарат, вследствие чего начался пожар. Уточнялось, что площадь пожара большая, произошло возгорание емкости с 95-м бензином, существует риск возгорания других емкостей.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.