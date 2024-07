Рэп-дуэль: Ламар напал на Дрейка, Лана Дель Рей спелась с Quavo

Кендрик Ламар продолжает свой поход против Дрейка, Coldplay тратят миллионы евро на новый клип, а Лана Дель Рей отправляется в загородный отдых с рэпером Quavo . После выхода сразу нескольких важных альбомов на прошлой неделе наступило опять затишье, зато громких клипов в первые июльские дни хоть отбавляй. «Известия» выбрали лучшее.

Kendrick Lamar — Not Like Us

Клип-провокация: Кендрик Ламар выпустил долгожданный ролик на свой хит Not Like Us. Песня, напомним, представляет собой жесткий дисс на Дрейка, но это не помешало ей побить сразу несколько рекордов (а может, напротив, помогло). В частности, она стала самой прослушиваемой за день на Spotify среди хип-хоп-композиций, превзойдя как раз таки работу Дрейка Girls Want Girls, а в Billboard сингл дебютировал на первом месте, причем как в американском Hot 100, так и в мировом Global 200.

Фото: Global Look Press/IMAGO/GDP Photo/MediaPunch

В тексте Ламар обвиняет Дрейка в педофилии и секс-торговле, говорит о культурной апроприации, утверждает, что канадец эксплуатировал рэперов из Атланты, пытаясь через них закрепиться в хип-хоп-среде американского Юга . Конфликт двух артистов тянется уже не первый год, при этом карьеры обоих на взлете, так что интерес публики к каждому новому витку противостояния только возрастает. Ну и логично, что Кендрик решил подбросить дровишек в костер, дополнив Not Like Us эффектным зрительным рядом.

Получилось на удивление стильно, если говорить о картинке, и вместе с тем беззубо. Ламар дубасит палкой пиньяту в виде совы (намек на логотип бренда Дрейка OVO), прячет Библию, дабы Бог не услышал его грязных ругательств, провоцирует толпу на скандирование строк из песни, ну и пародирует знаменитый танец Дрейка Toosie Slide.

Lana Del Rey & Quavo — Tough

Кажется, уже все американские звезды отдали дань кантри — совсем недавно мы рассказывали про сингл Post Malone к грядущему альбому, теперь же пришло время Лане Дель Рей оседлать горячий тренд сезона. В сентябре она выпустит пластинку Lasso, о которой говорит как о кантри-записи, а пока мы можем оценить первую ласточку — дуэт с рэпером Quavo.

Здесь стоит вспомнить, что Лана уже не раз пела с рэперами. И самый известный ее эксперимент подобного рода — превосходный хит Lust for Life, исполненный вместе с The Weeknd. Куда меньше внимания привлек фит с A$AP Rocky и Playboi Carti, хотя в нем Лана зашла на территорию хип-хопа уже по полной программе.

Фото: Global Look Press/Diogo Baptista

Но свежая композиция Touch стилистически не столь монолитна. Куплеты самой Дель Рей звучат абсолютно в духе ее последних альбомов (и, собственно, кантри-элементов здесь не больше и не меньше, чем в том же Chemtrails Over The Country Club). Но когда вступает Quavo, мы слышим уже мелодик-рэп — с типичным битом и прочими атрибутами . Потом две линии сближаются, и в этом «единстве противоположностей» главная прелесть трека.

Что же касается визуальной составляющей, то Дель Рей верна однажды найденной эстетике — будто любительским съемкам на Polaroid и 16-миллиметровую пленку. Вместе с Quavo они изображают влюбленную пару на отдыхе за городом и выглядят в этой роли на удивление органично.

Coldplay — feels like im falling in love

Вот и вышел клип Coldplay, вызвавший столько домыслов из-за своей дороговизны: по сообщениям СМИ, группа потратила на ролик €3 млн, что обеспечивает ему место в неофициальном рейтинге самых высокобюджетных музыкальных видео за всю историю. Интригует, не правда ли? Однако первые две с половиной минуты зритель совершенно не понимает, куда же ушли такие средства. В черно-белом кадре только сурдопереводчики, сопровождающие пластичными движениями вокал Криса Мартина . Конечно, их жесты сняты красиво, не без претензий на специфическую хореографию, но «где деньги, Зин?» Ответ — в последних двух минутах.

Всё, что мы видели прежде, оказывается проекцией на стену древнего римского амфитеатра II века в Афинах, трибуны которого битком забиты публикой. Ну а на сцене, разумеется, играет сама группа. В общем, финал действительно эффектный, и в целом клип отражает фирменное для Coldplay сочетание проникновенной искренности и стадионного масштаба. Но всё же нас не оставляет ощущение, что замах был больше, да и песня, в сущности, проходная и не открывающая никаких новых горизонтов в творчестве коллектива. Посмотрим, что будет дальше! Ведь это только первый сингл из будущего лонгплея Moon Music.

«Моя Мишель» — «Облака»

Татьяна Ткачук из группы «Моя Мишель» всё ближе к тому, чтобы называться русской Кайли Миноуг. Если мысленно заменить голос нашей соотечественницы вокалом ее австралийской коллеги, а текст перевести на английский, получится типичный (и, признаем, весьма удачный) трек Кайли, который можно было бы найти на альбомах Aphrodite, Kiss Me Once и т.д. Но и тембр самой Ткачук ничуть не хуже: легкий, воздушный, он подходит к позитивному летнему звучанию композиции и удачно дополняется щепоткой ретроэффектов в аранжировке.

И вроде бы перед нами пустячок, нечто необязательное и фоновое, будто созданное специально для знойных коктейльных вечеринок, но стоит вслушаться в текст, как песня начинает восприниматься иначе, окрашиваясь экзистенциальными мотивами. «Как глупые облака, / Исчезну я, / Исчезну я с ними / Откуда-то свысока», — поет Ткачук, заставляя слушателя гадать, идет ли речь о расставании с возлюбленным или о смерти. А заодно и делает неожиданную отсылку к колыбельной медведицы из советского мультика «Умка»: «Мы плывем в машине, / Как на бригантине. / Между нами тает лед». Впрочем, не исключено, что последнее и вовсе случайность. Да и, может, не надо так уж глубокомысленно анализировать эту милую июльскую безделушку?

Фестиваль «Новая классика» в парке «Зарядье»

Парк «Зарядье» решил посвятить свой III Фестиваль современной академической музыки «Новая Классика» Сергею Курехину. 70-летие со дня рождения основателя «Поп-механики» в этом году отмечается широко и, что главное, захватывает самые разные сферы искусства, абсолютно в духе творчества самого Курехина. Своим его считают и музыканты-авангардисты. Поэтому появление в «Зарядье» таких коллективов, как Vacuum Quartet, ансамбль ударных инструментов CEAM Percussion, ElectroVoices, играющих новейшие, подчас очень непривычно звучащие произведения современных композиторов, кажется совершенно логичным.

Тем более многие из сочинений приближаются по своему жанру к перформансу: как и выступления «Поп-механики», их надо не просто слушать, но смотреть. И прямая трансляция дает такую возможность.

Программа стартовала 6 июля на двух сценах — Большой и Экспериментальной. И будет продолжена 7 июля. Среди выступлений первого дня стоит обратить внимание на концерт-перформанс «Музыкальные игры», основой которого стало наследие и личность самого Курехина. Это вольная театральная реконструкция передачи «Музыкальный ринг» с участием «Поп-механики», созданная режиссером Юрием Квятковским, композитором Николаем Поповым и драматургом Михаилом Дегтяревым.

Плейлист «Известий»

Открывает наш плейлист светло-легкомысленная композиция группы «Моя Мишель», далее прозвучит мрачноватый поп-сингл Rauf & Faik, электроника Тима Аминова и этническая баллада «Элли на маковом поле». Ну а под занавес — меланхоличный блюз Лона Кента и Себастьена Гисберта.