Орбан рассказал о своих вопросах Путину на встрече в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве задал тому ряд вопросов, которые коснулись конфликта на Украине и архитектуры безопасности Европы. В интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche 6 июля глава венгерского кабмина уточнил, что российский лидер ответил на всё.

«Моей целью было задать вопросы напрямую. И, по сути, это было три вопроса», — сказал он. Видео интервью опубликовано на YouTube-канале журнала.

По словам Орбана, он спросил у Путина его мнение о переговорах по урегулированию украинского конфликта. Российский лидер, как отмечается, указал на бессмысленность ведения диалога без участия Москвы. Путин, как рассказал премьер Венгрии, также указал на готовность вести переговоры на основе стамбульских соглашений.

Кроме того, Орбан спросил у Путина о возможности начала диалога до прекращения боевых действий. Президент РФ указал на то, что такой сценарий маловероятен, а украинцы могут воспользоваться шансом в своих целях.

Также глава венгерского кабмина попросил российского лидера оценить будущее европейской системы безопасности. Тот ответил, что у Москвы есть план, как бы могли в дальнейшем развиваться отношения России с Западом.

Орбан уточнил, что переговоры длились около трех часов. Он подчеркнул, что признает аргументы РФ, и назвал Путина рациональным человеком. Визит в Москву был продиктован интересами наиболее быстрого прекращения украинского конфликта и Венгрии, несмотря на возможные последствия для Будапешта на Западе, заметил Орбан.

Он также назвал поиск решения кризиса на Украине своей «христианской обязанностью» и выразил мнение, что является европейским лидером, который может разговаривать и с Москвой, и с Киевом. Премьер-министр Венгрии посетовал, что европейские лидеры практически два года не говорили с Путиным в России, поэтому его первой задачей было узнать, что думает президент о мирных переговорах, инициативах и саммите мира по Украине в Швейцарии.

Глава венгерского кабмина дополнил, что первый шаг на пути к миру — повторное открытие дипломатических отношений и каналов связи.

5 июля Орбан прибыл в Москву, где встретился с Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными. Беседа длилась более двух с половиной часов.

Ранее, 2 июля, Орбан побывал в Киеве и встретился там с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Глава правительства Венгрии предложил украинскому лидеру обдумать возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с Россией. Орбан также рассказал, что идея приостановить боевые действия и в это время подготовить план мирного урегулирования конфликта не очень понравилась Зеленскому.

Еще 14 июня Путин вновь заявил о готовности Москвы к переговорам на озвученных РФ условиях, среди которых были нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также официальное международное признание российскими территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.