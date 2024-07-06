Число отравившихся посетителей кафе в Бурятии выросло до 56. Об этом 6 июля сообщила в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства, министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

«Пострадавших в тяжелом состоянии нет. На 15:00 (10:00 мск. — Ред.) 6 июля 2024 года за медицинской помощью обратилось 56 человек, из них 36 детей», — написала она.

Лудупова отметила, что госпитализированы были 18 человек из которых 13 детей. Все оказавшиеся в больницах находятся в состоянии средней степени тяжести. По ее словам, по предварительным данным, у пострадавших диагностирован острый гастроэнтерит не уточненной этиологии.

Республиканское СУ СК России проводит проверки, направленные на установление полной картины происшествия, источника заражения.

«Осуществляется осмотр столовой, изымаются образцы для сравнительного исследования, производится опрос работников организации», — рассказало ведомство в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в Дагестане закрыли банкетный зал, где 4 июля отравились 14 человек. Предварительно причиной отравления могли стать салаты «Цезарь» и «Шаурма».

4 июля 16 человек отравились пищей из кафе в селе Леваши в Дагестане. У пациентов было диагностировано пищевое отравление. Госпитализация понадобилась 12 гражданам, в том числе семи несовершеннолетним. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.