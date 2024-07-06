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Рябков допустил конкретизацию ядерной доктрины России в ответ на действия Запада

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Фото: Global Look Press/Vadim Savitsky
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Ядерную доктрину России могут конкретизировать в ответ на недружественные действия Запада, заявил 6 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников», — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

По оценке дипломата, ситуация вокруг специальной военной операции показала, что ядерное сдерживание в прежнем классическом понимании работает не в полной мере. В связи с этим ядерной доктрине требуются определенные концептуальные дополнения и корректировки, считает замглавы МИДа.

При этом Рябков напомнил, что в России действует документ под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», где ядерная составляющая военной доктрины государства изложена подробно и в привязке к конкретным ситуациям.

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Ранее, 21 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что страна планирует и дальше развивать ядерную триаду как гарантию сдерживания. За день до этого глава государства также рассказал, что РФ думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, которые связаны с понижением порога применения соответствующего оружия на Западе.

До этого, 17 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о рассмотрении вопроса приведения ядерного оружия стран альянса в боеготовность. По его словам, обсуждение напомнит миру, что блок всё еще является «ядерным альянсом». Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные заявления являются очередным нагнетанием напряженности.

7 июня Путин напомнил, что РФ никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Кроме того, он попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ударов таким оружием.

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