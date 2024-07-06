Три мирных жителя поселка Новая Маячка Херсонской области получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом в субботу, 6 июля, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Ранним утром украинские террористы атаковали FPV-дроном гражданский фургон на центральном рынке в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа. Ранены женщина и двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, за сутки украинские вооруженные формирования выпустили пять дронов по селу Каиры и продолжали обстреливать населенные пункты левобережья Херсонской области из минометов и тяжелых орудий, указал Сальдо. В частности, было выпущено более 40 снарядов ствольной артиллерии.

По информации главы региона, обстрелам за этот период подверглись населенные пункты Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка, Горностаевка, Заводовка, Каиры, Первомаевка, Райское и Солонцы. В результате указанных атак получили повреждения жилые и нежилые здания.

Ранее в этот день директор одного из лесничеств Херсонской области Сергей Лукьян рассказал, что он и его коллеги каждый день тушат около пяти лесных пожаров, большая часть которых вызвана беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, с начала года только в голопристанском лесоохотничьем хозяйстве было зафиксировано 100 пожаров, за текущую неделю — 19.

До этого, 3 июля, два человека погибли и один был ранен в результате атаки украинских беспилотников на пекарню в Алешках Херсонской области. Атака была совершена с помощью FPV-дронов, здание получило повреждения, после чего удар был совершен по тушившим пожар работникам предприятия.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.