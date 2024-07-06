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Сюжет:

В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ

В Херсонской области каждый день тушат около пяти лесных пожаров из-за атак ВСУ
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Пожарные лесничеств Херсонской области каждый день тушат около пяти возгораний, большая часть которых вызвана беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 июля сообщил директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян.

«Тушим лес каждый день, в день по пять, по шесть пожаров у нас. <…> Если брать этот год — массово пошла атака дронами, то есть Mavic, FPV. Бросают дроны, зажигательные снаряды и палят лес. Хотят его выкурить, чтобы ничего здесь нам не досталось. Мы боремся постоянно», — приводит его слова «РИА Новости».

Сергей Лукьян также указал, что с начала года в голопристанском лесоохотничьем хозяйстве было зафиксировано 100 пожаров, за текущую неделю — 19.

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Ранее, 28 июля, глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков сообщил, что вызванное обстрелом ВСУ возгорание леса на окраине Кременной было локализовано. Он уточнил, что жертв и пострадавших нет.

Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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