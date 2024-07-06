В Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

На Украине в городе Никополь оказался поврежден объект инфраструктуры. Об этом 6 июля заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В своем Telegram-канале он написал, что в городе оказался поврежден объект, но при этом не уточнил, о чем именно идет речь. Также Лукашук сообщил, что в области объявлена воздушная тревога.

Минобороны России ситуацию не комментировало.

Ранее в этот день сообщалось о повреждении объекта энергетики в Сумской области. Какой именно объект был поражен, не уточнялось. По утверждению местных властей, область подверглась ударам ночью. Российское оборонное ведомство также не давало комментариев относительно ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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