Большинство россиян считают, что жене следует брать фамилию мужа

Большинство (72%) жителей России считают, что после свадьбы жене следует брать фамилию мужа. В то же время каждый шестой россиянин (16%) склоняется к альтернативным вариантам, объясняя их желанием сохранить индивидуальность, избежать бюрократических проблем или избавиться от неблагозвучной фамилии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, которые есть в распоряжении «Известий» в понедельник, 8 июля.

Из тех, кто склоняется к альтернативным вариантам, 12% считают, что фамилии не нужно менять никому, 3% — что нужно объединить фамилии в двойную, 1% — что муж должен взять фамилию жены.

Взгляды одиноких и семейных россиян на этот вопрос отличаются. Опрошенные, состоящие в официальном браке, чаще говорят, что жена должна брать фамилию мужа (81% против 59% среди живущих без пары).

Среди одиноких чаще, чем среди респондентов в браке, встречается мнение о том, что каждому лучше оставить свою фамилию. Разведенные чаще выступают за двойную фамилию (6% против 2% среди женатых), и значительно реже людей в браке говорят, что жена должна менять свою (63% против 81% среди состоящих в браке).

Исследование показало, что то или иное представление о социальной норме аргументируется россиянами разными причинами.

Традиционная ситуация, когда при вступлении в брак жена берет фамилию мужа, чаще всего обуславливается россиянами следующими мотивами: подчеркивание единства семьи (52%); следование традициям (42%), выражение любви и преданности супругу (30%); удобство в повседневной жизни (24%); уважение к семье мужа (12%).

В меньшей степени жители нашей страны склонны объяснять это благозвучностью фамилии супруга (6%) или неблагозвучием собственной (5%).

По мнению россиян, главные причины, по которым супруги предпочитают оставлять свои фамилии, это желание сохранить индивидуальность (38%), оставить свой развитый личный бренд или багаж профессиональных достижений, ассоциируемых с фамилией (37%), а также избежать лишних бюрократических процедур по замене паспорта и других документов (30%).

15% россиян считают, что женщина должна оставлять свою фамилию, чтобы выразить современные взгляды на брак, где оба партнера равноправны и независимы. 13% объясняют отказ от смены на фамилию мужа ее неблагозвучностью, а 12% — желанием подчеркнуть преданность и уважение династии, роду.

Кроме того, опрошенные считают, что один или оба супруга могут объединить фамилии в двойную, чтобы сохранить идентичность и в то же время подчеркнуть семейное единство. Такого мнения придерживаются 36% участников опроса. Еще 30% граждан называют в числе причин этого желание передать детям фамилии обоих родителей, а 20% — стремление к равноправию и балансу в отношениях.

Немного меньшая доля россиян объясняет это гибким и современным подходом к семейным ценностям (17%) или желанием сохранить профессиональную репутацию (12%).

Самая распространенная аргументация относительно ситуаций, когда при вступлении в брак муж берет фамилию жены, заключается в неблагозвучности фамилии мужа (35%). Эта причина чаще встречается в ответах состоящих в браке (39% против 31% среди одиноких россиян). Еще 15% россиян видят в таком шаге со стороны мужчины проявление любви к жене. Каждый десятый считает это оправданным в случае, когда муж хочет подчеркнуть нестандартные взгляды на семейные отношения (11%), семейное единство (11%) или особый почет и уважение к семье жены (10%).

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