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Финансовый аналитик объяснил падение курса биткоина

Курс биткоина упал: финансовый аналитик Антонов назвал причины
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Биткоин (BTC) 5 июля упал ниже $54 тыс., но вскоре поднялся до $55 тыс., следует из данных сайта Coindesk. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям» о причинах снижения курса.

«В четверг, 4 июля, по итогам дня пара упала на 5,25%, до $57 050. В пятницу утром падение составило еще 5,20%, до $54 100. Цена опускалась до $53 485. Есть несколько причин обвала крипторынка. [Во-первых,] SEC — комиссия по ценным бумагам и биржам США — отложила принятие решения по заявкам на ETF на эфириум. Это привело к переносу ожидаемой даты запуска ETF. [Также повлияло] уменьшение спроса на американские биткоин-ETF», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, на курсе криптовалюты сказались продажи конфискованных биткоинов правительством Германии — около $75 млн.

«[Также среди причин:] перевод крупной суммы биткоинов — $2,7 млрд — с кошелька, связанного с Mt. Gox, <…> пробой ключевых уровней, ниже которых сработали защитные стопы, вызвавшие ликвидации длинных позиций», — добавил Антонов.

Все эти факторы в совокупности создали давление на криптовалютный рынок и привели к снижению цен на основные криптовалюты, отметил аналитик.

«Пробой трендовой линии на уровне $57 400 и падение до минимума $56 552 включили начальную фазу криптозимы. Она либо будет усиливаться при отработке ценовой модели «двойная вершина» на недельном ТФ, либо это забор ликвидности у розничных инвесторов с последующим резким отскоком. Контрольная дата для разворота вверх — 15 июля. Продавцы выиграли битву, сорвав стопы и тем самым открыв себе дорогу к новым зонам $49 500–50 800 и $45 200–46 200. Сейчас рынок может успокоиться до вечера», — сказал эксперт.

Он добавил при этом, что в центре внимания сейчас данные по занятости в США, которые могут повлиять на политику ФРС. 4 июля в США был выходной день, поэтому кто-то устроил распродажу, когда Чикагская биржа была закрыта и торги фьючерсами на биткоин и эфириум не проводились, указал специалист.

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Ранее, 10 января, сообщалось, что BTC показал самую высокую доходность за 12 месяцев 2023 года. Она превысила 170%, следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При пассивной стратегии инвестирования на вложенные в криптовалюту 100 тыс. рублей можно было получить доход в 176,4 тыс. рублей после уплаты подоходного налога.

В марте сообщалось. что в России создадут платформу для конфискованной криптовалюты, в результате чего государство сможет распоряжаться конфискованной в рамках уголовных дел криптовалютой. Как выяснили «Известия», поручение Минфину проработать вопрос о создании такой площадки дал глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Поручение министерству было дано по итогам заседания правкомиссии в конце декабря прошлого года, темой которого стало повышение эффективности противодействия правонарушениям с использованием информационно-телекоммуникационных систем.

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