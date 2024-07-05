Российским операторам откроют доступ к новой системе защиты от мошенников

«Т-Мобайл» планирует передать другим операторам доступ к своей технологии по блокировке мошеннических звонков — «Нейрощиту». Об этом на полях Финансового конгресса Банка России заявил Олег Замиралов, руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка.

Сейчас идет закрытое тестирование технологии другими операторами связи.

«Первые тесты с операторами уже показывают эффективность, за месяц мы анализируем 35 млн звонков, из которых блокируем 2,5 млн как мошеннические, не доводя их до абонентов. В перспективе после завершения тестирования мы планируем продавать нашу технологию на рынок», — заявил Замиралов.

По его мнению, это повысит защищенность и россиян в целом, и клиентов Т-Банка, которые являются абонентами других операторов, в частности. «Однако гарантию компенсации потерь и максимальный уровень защиты мы обеспечиваем благодаря синергии с «Т-Мобайлом», так как внутри экосистемы мы можем использовать и другие данные о трафике», — добавил глава Центра экосистемной защиты Т-Банка.

Ранее «Нейрощит» был доступен только абонентам с сим-картами «Т-Мобайла». Технология основана на ИИ, она анализирует звуковую волну, которая содержит набор специфических данных, и по характерным паттернам поведения определяет мошеннический звонок. В этом случае ИИ разрывает связь. В результате абоненты не успевают сообщить персональные данные, коды из смс и стать жертвами социальной инженерии.

По данным Т-Банка, «Т-Мобайл» блокирует свыше 27 млн нежелательных звонков, которые поступают абонентам, а точность выявления мошенничества «Нейрощитом» во время звонка составляет 99%.