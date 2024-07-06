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Эксперт рассказала об организации пикника на даче по нормам безопасности

Эксперт Сущек: зона для пикника должна находиться в 5 м от жилых объектов
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Фото: Unsplash
dzen
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Летом многие дачники любят устраивать ужины на свежем воздухе. Это отличная возможность провести время с семьей и друзьями, а также насладиться вкусной едой. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек 6 июня рассказала «Известиям», как оборудовать зону для барбекю на даче и при этом не нарушить норм пожарной безопасности.

Она отметила, что температура жарки мяса на мангале достигает 700 градусов, а потенциальными источниками возгорания могут стать летящие искры или даже неаккуратно заправленный край одежды. Чтобы этого не допустить, следует соблюдать ряд правил.

«Зона для пикника должна находиться в 5 м от жилых объектов, деревянных построек, легковоспламеняющихся предметов, растений и автомобиля. Мангал следует выбирать стальной или чугунный с устойчивым основанием и толстыми стенками из жаропрочных материалов», — рассказала эксперт.

Для разведения костра, по ее словам, лучше использовать готовые угли и жидкость для розжига. Не следует подпускать близко к огню маленьких детей и домашних питомцев. После готовки угли рекомендуется залить водой. Затем золу можно собрать для использования в качестве удобрения. Мангал важно помыть и высушить, иначе зола прикипит к стенкам.

Кроме того, следует всегда иметь под рукой средства для быстрого тушения возгорания, например, ведро воды или огнетушитель.

Если на участке нет специального места для готовки на огне, мангал размещают в наиболее удобном временном месте: в тени или под навесом, вблизи от источника воды или недалеко от стола, где планируется ужин.

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«Постоянная мангальная зона требует стационарной площадки с навесом, настилом и мебелью на весь сезон или на несколько лет. Здесь можно поставить чашу для костра или выбрать мангал с навесом от осадков, полками и крючками для посуды. Деревянные навесы, беседки и перголы в этой зоне следует покрывать огнезащитными пропитками и красками. Настил под мангалом рекомендуется делать из камня или кирпича», — добавила эксперт.

При этом она отметила, что эти рекомендации актуальны и для летней кухни. Столы, шкафы, полки также должны быть покрыты защитным составом или изготовлены из материалов, не распространяющих горение. Оптимальным будет подведение к летней кухне водопровода или подключение шланга на время готовки.

«Для разведения костра на участке нужно подготовить яму диаметром до 1 м и глубиной около 30 см. Еще огонь можно развести в металлическом ведре, большой кастрюле или нижней части бочки. Важно, чтобы они были хорошо очищены. Также можно построить костровище из кирпичей в форме колодца», — подчеркнула эксперт.

Говоря об ограничения, которые есть в действующем законодательстве, она рассказала, что на собственных участках огонь можно разводить для приготовления еды и других нужд. Например, чтобы жечь скошенную траву или собранные ветки. А вот сжигать траву запрещено. Если участок находится недалеко от леса, разводить огонь можно на расстоянии не менее 30 м от лиственного и не менее 100 м от хвойного леса. Нельзя разводить огонь при ветре более 10 м/с, при ветре более 5 м/с — только в мангале.

За нарушение правил предусмотрены штрафы. Так, за разведение огня при особом противопожарном режиме штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а при повреждении имущества или легком и среднем вреде здоровью — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

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27 марта в Госдуме рассказали, что запрещено делать дачникам. Так, костры в неположенных местах, самовольный захват земли, складирование или закапывание неразлагаемых отходов, а также выращивание некоторых видов растений может повлечь за собой штраф.

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