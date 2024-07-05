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МЧС предупредило о грозах и ветре до 27 м/с в 13 регионах России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В 13 регионах России ожидаются ливни, грозы, ветер до 27 м/с и местами град. Об этом 4 июля сообщили в МЧС.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 5 июля 2024 года существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что непогода затронет Иркутскую, Новгородскую, Псковскую, Ленинградскую, Калужскую, Московскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую области, Республику Карелия и Москву.

В МЧС призвали россиян во время сильного ветра не покидать помещений и закрыть окна, а в случае нахождения на улице не приближаться к деревьям, рекламным щитам, легковозводимым конструкциям и линиям электропередачи.

В случае грозы спасатели рекомендуют избегать водоемов. Водителям, если гроза застала в дороге, не следует покидать автомобиль — нужно закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

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